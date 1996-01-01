И все-таки где торгуют смертью?

С 10 по 26 июня в Приморском крае будут действовать 5 «горячих линий» по проблемам наркомании и наркопреступности.

Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также смогут высказать свои пожелания по организации профилактической работы в крае. Отвечать на звонки будут специалисты Приморского краевого наркологического диспансера, Департамента образования и науки Приморского края. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях. В частности, сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками, можно по телефону 45-45-30 (круглосуточно) или на E-mail: narkopress@mail.ru.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится в третий раз, в прошлом году за время ее проведения на «горячие телефоны» поступило 730 обращений граждан. По итогам акции наркополицейские ликвидировали 26 точек сбыта наркотиков и 10 наркопритонов.