В Приморье проведена операция «Мотор»

Более тысячи «мотористов» в погонах из уголовного розыска, службы участковых, ГИБДД и отдела по борьбе с нарушениями на потребительском рынке весь май работали над выявлением преступных групп и граждан, занимающихся незаконным автобизнесом.

Проверено более 200 гаражно-строительных кооперативов, около 400 объектов хранения и торговли автотранспортом. В период операции было раскрыто 4 кражи и 6 угонов машин, к уголовной ответственности привлечено 12 человек, изъято с признаками подделки 5 ПТС, 11 талонов ГТО, два водительских удостоверения. Также были выявлены 13 автомашин, имеющих признаки изменения номерных агрегатов, и задержаны 12 автомашин, находящихся в розыске. Напомним, что это не первая облава правоохранителей на криминальный автомобильный бизнес Приморского края в этом году. Как считает и.о. начальника СКМ УВД по Приморскому краю Дмитрий БУБЛИК, только благодаря принимаемым мерам за 4 месяца 2010 г. удалось более чем на 11% снизить количество совершенных преступлений, связанных с автомототранспортом.