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В Приморском крае орудуют мобильные мошенники
«Мам. Мне не звони, украли телефон. Кинь на телефон (хххх) 500 руб. я объясню» - sms-сообщение примерно такого содержания наверняка получали все без исключения абоненты мобильной связи независимо от сотового оператора.
Сообщения могут быть не только о несчастьях родственников, попадании последних в милицию (ДТП, наводнение, застрявший лифт и т.д.), но и носить условно позитивный характер. Например, информация о крупном выигрыше, с просьбой отправить сообщение на «короткий номер» - как правило, состоящий из пяти или четырех цифр. Большая часть абонентов, лишь посмеется, удаляя сообщение, сразу обратив внимание на непривычный для Приморского края префикс (первые три цифры номера, определяющего принадлежность к тому или иному оператору, например: 914 – МТС, 924 – Мегафон и т.д.). Чаще всего такие «условно-приятные» эсэмэски приходят с префиксом «922», «919» или «912», характерные для северо-западных и сибирских регионов России.
Однако есть другая, пусть и небольшая часть абонентов, которые относятся к полученным сообщениям со всей серьезностью.
Их не смущают, и тем более не настораживают, незнакомые цифры, а покупаясь на «тревожное сообщение», такому абоненту невдомек, что в данный момент он пополнил счет уголовника, сидящего в колонии где-то в республике Коми, или жулика, преспокойно в режиме on-line наблюдающего за пополнением своего банковского счета где-то в Новосибирске.
Свидетельством того, что наши особо впечатлительные, а также охочие до халявы граждане повышают благосостояние мошенников, выступают целые пачки заявлений от доверчивых абонентов сотовых компаний, которые просто кипят от возмущения. Большинство жалоб как раз носит характер обиды на компанию, по мнению пострадавших, с молчаливого согласия которой был опустошен их счет.
Но и здесь не все так просто. При заключении договоров между сотовым оператором и компанией - контент-провайдером (КП), как правило, оператор мало вдается в подробности намерений КП. В конце концов, оператор, извините за тавтологию, оперирует сервисом и поставкой услуг связи, а никак не торговлей коротких номеров. Поэтому, считают операторы связи, вся ответственность за преступления в сфере сотовой связи ложится на контент-провайдера.
В лучшем случае, сотовый оператор может занести его в черный список, и в дальнейшем у того могут возникнуть проблемы с получением «короткой частоты», но это в идеале. На самом деле операторов по стране десятки, номеров масса, а перерегистрироваться, сменить название с юридическим адресом труда большого не составит. Поэтому телефонное мошенничество в самом ближайшем будущем грозит стать настоящим стихийным бедствием национального масштаба.
Операторы связи считают, с ними соглашаются правоохранительные органы, что самым действенным способом противодействия мобильным мошенникам является разъяснительная работа и повышение (ни больше ни меньше) культуры пользователя мобильной связью.
Как признают в УВД по Приморскому краю, главной целью мобильных мошенников выступают дети и пожилые люди.
По словам директора департамента безопасности филиала МТС на Дальнем Востоке Алексея ВАНЮКОВА, если детвора пополняет кошельки жуликов в силу возраста и недостаточного жизненного опыта, то женщины в силу своей природы сопереживать и волноваться за родных и близких просто лакомый кусочек для всякого рода проходимцев.
Если с детьми все более или менее ясно – хорошая родительская работа (папин дембельский ремень и т.д.), плюс «детские» тарифы, отсекающие доступ к коротким номерам, позволяют держать наших чад на коротком поводке, то как быть с пожилыми пользователями?
К слову, надежда на то, что у подонков есть хоть что-то святое, умирает, когда начинаешь знакомиться с текстовым наполнением сообщений и теми суммами, с которыми люди расстаются, клюнув на наживку в виде сообщений о проблемах родных и близких.
Немало найдется домохозяек почтенного возраста, кому поступали звонки «из милиции» с сообщениями о проблемах у детей и близких родственников. Вот только реагируют все по-разному. Кто-то идет на ложное сообщение и отдает все что есть, а кто-то выступает в роли карающего меча, помогающего изобличить преступников и отправить их за решетку, как это было в случае с жительницей Владивостока, чья внимательность и изначальное недоверие позволили задержать и обезвредить крупную банду новосибирцев, промышлявших мобильным обманом на территории Приморского края.
«Несмотря на неоднократные предупреждения о случаях мошенничества в СМИ, по-прежнему многие люди попадаются «на удочку» нечестных людей, - предупреждает зам. начальника отдела ОРЧ по имущественным преступлениям УВД по Приморскому краю Татьяна ЗАСЯДЬКО. - Мобильных мошенничеств можно избежать, если граждане будут проявлять внимательность и здравомыслие и перепроверять сомнительную информацию. Абоненту, ставшему жертвой мошенников, необходимо сразу обратиться в милицию и написать соответствующее заявление».
Кстати, правоохранительные органы, несмотря на техническую подкованность мобильных негодяев, постепенно учатся бороться с ними. За неполные пять месяцев 2010 года возбуждено около 80 уголовных дел по фактам мобильного мошенничества, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако умение и возможность милиции противодействовать такого рода преступлениям, не всегда компенсируют доверчивать, а порой и просто жадность абонентов сотовой связи.
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