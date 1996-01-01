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Штраф за молчание

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Должностные лица, нарушившие права граждан и организаций по доступу к информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти, ответят теперь в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Это предусматривают изменения в данный свод законов, одобренные Советом Федерации Согласно принятым поправкам, неправомерный отказ в предоставлении гражданину или организации информации, предусмотренное федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо недостоверная информация влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Установлена также ответственность за нарушение доступа к информации о деятельности государственных и муниципальных органов и ее размещению в сети "Интернет". Так, на пример, за отказ предоставления этой информации, содержащей сведения ограниченного доступа, грозит чиновнику штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В соответствии с законом дела о правонарушениях этого характера будут рассматриваться судьями, а возбуждаться прокурором. Принятие данного федерального закона будет способствовать соблюдению вступившего в силу с 1 января 2010 года Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Основными целями закона являются обеспечение открытости деятельности органов власти, активное использование информационных технологий, объективное информирование граждан и структур гражданского общества о деятельности государства. Следует отметить, что это не единственный закон такого рода. С июля 2010 г. вступает в силу Федеральный закон от 22 декабря 2008 г.   262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", который устанавливает как права пользователей на получение информации о судебной деятельности, так и обязанности судебных органов на предоставление информации. Законом предусмотрено пять вариантов доступа: присутствие граждан на открытых судебных заседаниях, обнародование информации о деятельности судов в СМИ, размещение информации о деятельности судов в Интернете, организация доступа граждан к информации через приёмные суда, размещение информации в помещениях. Перспективы развития системы обеспечения открытости государственной информации связаны с задачами реализации Концепции формирования в Российской Федерации "электронного правительства" до 2010 года (Распоряжение Правительства РФ   632-р от 6 мая 2008 г.). В Концепции в качестве приоритетного направления обозначено "Развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий". В целях расширения возможности удаленного доступа граждан к информации о деятельности государственных органов на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечить:     * развитие ведомственных сайтов в сети Интернет, полноту и своевременность размещения на них соответствующей информации, удобство использования, а также доступ через них к данным, содержащимся в ведомственных информационных системах;     * формирование инфраструктуры общественного доступа к размещаемой в сети Интернет информации о деятельности органов государственной власти и предоставляемых государственных услугах организациям и гражданам;     * внедрение в практику деятельности ведомств центров обработки телефонных обращений граждан;     * создание единой системы информационно-справочной поддержки граждан по вопросам предоставления государственных услуг и взаимодействия граждан с государственными органами.

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