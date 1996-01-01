В Большом Камне чистят дорогу инвестициям

27 мая мэру городского округа ЗАТО Большой Камень Владимиру ХАЛЯВКО было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По словам помощника начальника СУ СКП РФ по Приморскому краю Авроры РИМСКОЙ, чиновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет. А Большой Камень ожидают досрочные выборы либо год с исполняющим обязанности мэра.

Напомним, 18 мая в результате спланированной совместной спецоперации, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по ДФО, УФСБ по Приморскому краю, следственного управления СК при Прокуратуре РФ по Приморскому краю, глава городского округа ЗАТО Большой Камень был задержан в аэропорту г. Владивостока.

Досье В 2007 г. Владимир Халявко был избран мэром Большого Камня вопреки всем ожиданиям. Ни для кого не секрет, что его карьера во власти началась благодаря проекту ЗАО «Сибуглемет» по строительству порта. Выбор угольной компании пал на Большой Камень. Ее стремление поставить угольный терминал в бухте Суходол на военных землях сплотило население вокруг Халявко, который пообещал дать угольщикам бой. Этот тезис оказался настолько силен, что у кандидата, поддержанного губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ, не нашлось более убедительного аргумента. Рейтинг Халявко оказался вне конкуренции.

В день ареста Владимир Халявко собирался в Москву, якобы для согласования бюджета ЗАТО на следующий, 2011 год. Эта процедура совершается до июля каждого года. Деньги, что получает город из федеральной казны, составляют около 70% его бюджета. Такая вот неплохая финансовая подушка для независимости от краевого бюджета. Эту независимость Халявко понимал по-своему.

Как говорят очевидцы, мэр уважал только мнение Москвы, не слишком ласково отзываясь о краевой власти. А у себя в городе прямо заявлял: «Я здесь хозяин, как захочу, так и сделаю». Этот тезис вылился «в передел собственности и финансов, который продолжается по сей день», - заявил РИА PrimaMedia приморский политолог, руководитель Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС.

Что заставило органы заинтересоваться деятельностью мэра, выяснит следствие. Но заинтересованных в отстранении Халявко немало. Во-первых, краевые органы власти - сам губернатор на выборах лично и принародно поддерживал другого кандидата. Понять можно. Иметь на своей территории строптивого и независимого главу любая власть вряд ли хочет. А тут на завод «Звезда» сваливаются огромные инвестиции, да еще иностранные. Вопрос встает о доверии к мэру, с которым придется решать многие вопросы. Но он легитимно избранный мэр, до очередных выборов еще больше года, в его руках административный ресурс, и кто будет избран в дальнейшем - еще вопрос. Халявко бескомпромиссно бился с собственной думой за то, чтобы оставить в городе всенародные выборы мэра, а не из числа депутатов, надеясь, видимо, на второй срок.

Конечно, закон «О местном самоуправлении» дает возможность губернатору отстранять от должности главу муниципального образования, когда есть факты неэффективного руководства либо противоправных действий, влекущих незаконное использование финансовых ресурсов. Таких фактов, видимо, не оказалось, хотя возможность назревала зимой 2008-2009 года, когда Большой Камень стоял на грани замерзания из-за проблем в ЖКХ и отсутствия денег на оплату топлива «Приморскуглю». Тогда Халявко спас его «помощник» на выборах «Сибуглемет», отгрузил уголь. И хотя мэрство не сделало отношения Халявко с кузбасской компанией теплее, для ее представителей, по информации «ЗР», арест мэра оказался такой же неожиданностью.

В городе злословят о «подставе», чему дает пищу появление в деле Халявко неизвестного хабаровского предпринимателя. По мнению местных предпринимательских кругов, он не занимался откровенным мздоимством, хотя намекают на связь с криминальными кругами, некую группировку, помогавшую ему прийти к власти. То, какие органы его брали, говорит о том, что разработка велась не один день.

Чем-то ситуация с главой Большого Камня похожа на смену мэра Владивостока. Просто для гладкого прохождения на завод «Звезда» иностранных инвестиций надо было подчистить в Большом Камне инвестиционный климат.