Имущество предпринимателя, убитого во Владивостоке, захвачено незаконно

Письмо от некого анонима, находящегося "в центре развернувшихся после убийства директора компании "Империя мебели" Вячеслава Бойченко событий", опубликовало 27 мая Интернет-издание vl.ru. В материале рассказывается о несчастной судьбе девушки Марии, которую пытаются выгнать из дома во Владивостоке, где она, якобы, жила с покойным предпринимателем много лет. В то же время, как сообщил PrimaMedia представитель наследников погибшего, имуществом бывшего генерального директора компании "Империя Мебели" незаконно овладела некая особа.

Жены – "бывшие" и "гражданские"

Напомним, руководитель "Империя Мебели" Вячеслав Бойченко был убит утром 7 мая в собственной постели в коттедже во Владивостоке, расположенном по адресу: Раевского, 71. Расследуется уголовное дело, для родных и близких продолжается траур, тем временем, нашлись желающие улучшить свое благосостояние за счет смерти Бойченко…

Vl.ru цитирует письмо, в котором описаны злоключения Марии (которая названа "гражданской супругой" Вячеслава Бойченко), спустя некоторое время после трагического события. Вкратце, суть послания в следующем. Даму, якобы, среди ночи вышвырнули из коттеджа на Раевского сотрудники охранного агентства, которых наняла "бывшая жена" Бойченко. В результате, в коттедж несчастную даму не пускают, она вынуждена несколько дней сидеть в машине вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Марию лишили возможности даже взять личные вещи из коттеджа. Сейчас женщина пытается "восстановить справедливость" и добиться "заслуженного наказания для виновных".

Представитель интересов наследников Вячеслава Бойченко – его родителей, представил документарно подтвержденные данные о том, что ситуация выглядит совершенно по-иному. Хотя частично информация, изложенная на сайте vl.ru, соответствует действительности, факты сильно искажены.

Чей дом?

В силу закона первоочередные наследники погибшего Бойченко – пенсионеры-родители и двое несовершеннолетних детей. Эти люди длительное время находились на содержании предпринимателя.

Мария претендует на имущество Бойченко, однако абсолютно никаких прав на него не имеет. Женщина не находилась с убитым в браке, не имела совместных детей, не была зарегистрирована на данной жилплощади, не вела совместное хозяйство, не имела доходов, являясь безработной.

То есть, существует только ничем не подкрепленное желание человека пользоваться и владеть собственностью погибшего, не более того, изображая из себя жертву алчных наследников Бойченко.

21 мая, в соответствии с Гражданским кодексом, первоочередные наследники подали нотариусу заявление о вступлении в права наследства. Нотариусом были объяснены права наследников, в соответствии с которыми они должны были принять меры для определения местонахождения имущества Бойченко, массы наследства и его сохранности.

После отъезда родителей Вячеслава на родину. В доме вместе с Марией стали появляться неизвестные люди, назвавшиеся друзьями Вячеслава. Один из них представился стороне наследников как действующий сотрудник правоохранительных органов Максим, вторым был человек по имени Сергей, освободившийся из мест заключения в 2006 году, где отбывал срок за разбой. Данные граждане до настоящего времени сопровождают Марию и днем и ночью. После появления этих людей со двора дома исчезла машина, принадлежавшая Вячеславу. Когда наследники попросили документы на коттедж, Мария сообщила, что спрятала бумаги. Не нашлось и автомобиля Land Cruiser Prado, принадлежавшего Бойченко, по признанию Марии, машину она припрятала. В доме не нашлось так же документов на имущество, драгоценностей и крупной суммы денег, которые находились в доме на момент осмотра милицией после совершенного убийства.

В связи с этим, наследники приняли решения позаботиться о сохранности дома и имущества в нем.

Естественно, первым делом встал вопрос об охране имущества. Супруга Бойченко Ольга (представитель интересов двух несовершеннолетних детей), вместе с законным представителем матери и отца предпринимателя заключили договоры об охране коттеджа по Раевского, 71, с ЧОП "Вальтер".

Когда 21 мая наследники вместе с тремя сотрудниками охранного агентства появились в доме, там находилась Мария. Законность своего пребывания в коттедже она подтвердить ничем не смогла, поскольку не имела на руках ни документов на право собственности, ни регистрации в паспорте по данному адресу.

В этой ситуации родственники Бойченко незамедлительно обратились в милицию, и подали заявление в Советское РОВД города Владивостока, чтобы истребовать имущество из чужого незаконного владения.

24 мая в 10 утра сестра Вячеслава Бойченко вместе с сотрудниками "Вальтера" прибыли в коттедж, позвонили в дверь, Мария открыла им дверь. Никаких противоправных действий, а противоположность информации, изложенной в "письме", при этом не совершалось. Люди приехали, чтобы поставить в доме охрану, провести сигнализацию, заменить замки – в общем-то выполнить стандартный набор действий в данной ситуации.

В ответ Мария отправилась в Советское РОВД, написав заявление о самоуправстве

Милиционеры выяснили, что Мария не имеет юридического отношения к коттеджу, не имеет права там проживать, как и претендовать на какое-либо имущество погибшего Бойченко.

Впрочем, за прошедшее время квалифицированные юристы не раз и не два объясняли Марии, что прав на собственность Бойченко у нее никаких нет, но женщина "не сдавалась".

Ночной визит

Мария привлекла к себе на помощь человека, который, как сказал представитель наследника, предъявил документы сотрудника милиции из Фрунзенского РОВД по имени Максим, и еще одного человека, назвавшегося защитником Марии, Сергея. Около полуночи путем угрозы охранникам эти люди проникли в дом (якобы под предлогом того, что необходимо покормить собаку). Сейчас наследники пытаются установить, не исчезли ли какие-либо вещи после этого визита.

Личных вещей Марии в доме наследники не удерживали, ей не раз предоставляли возможность их свободно забрать. Однако Мария, опять же, жаловалась в милицию, попутно предъявляя свои права на коттедж. Компетентные органы вынуждены были, в который уже раз, объяснять гражданке, что никакого отношения к данному имуществу она не имеет.

Ложью является сообщение о том, что Мария, якобы, вынуждена жить в машине – она зарегистрирована в квартире на улице Гульбиновича в Первомайском районе, и данная жилплощадь находится в собственности Марии.

В настоящее время наследники готовят обращение в прокуратуру Приморского края о размещении в СМИ информации, порочащей честь и достоинство семьи, соответствующее исковое заявление будет направлено в суд. Несколько заявлений по поводу изъятия вещей Бойченко из незаконного владения находится в ОВД Советского района Владивостока и в районной прокуратуре.