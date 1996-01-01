Строгий режим обеспечивает начальник?

Человек оступился, совершил преступление, был задержан, наказан, но зачем ребра-то ломать?

Как говорят знающие люди, начальник, или на жаргоне - «хозяин» колонии №41 (Уссурийск), совсем озверел. Заключенные, отбывавшие там срок за преступления, и этапированные в другие ИТК прибывают на новые места отсидки с явными и тайными следами побоев. По слухам, не только нукеры «хозяина», но и сам «гражданин начальник» не чужд барских утех с мордобоем и пересчетом ребер заключенных. Наверное, шепчутся знатоки, тем самым он подтверждает ее звание «колонии СТРОГОГО режима»?

Рубрика "Ходят слухи, что…"