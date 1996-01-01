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Новый вид обмана: фильтры для очистки воды
«Ребята, помогите!!! С нами это реально произошло. Я в декрете, у меня двое детей. Тут так мозги промыли… Ужасная вода, угроза здоровью детей… И вот у нас на руках договор купли-продажи и кредитный договор на почти 70 000 рублей…»...
Интернет-форумы Приморья почти ежедневно пополняются подобными криками души, когда потребитель приобретает вроде исправный товар, но по очень необычной цене. В этом может лично убедиться любой, имеющий доступ к Интернету. Но если в прошлые годы чаще всего речь шла о пылесосах, то сегодня им на смену пришли бытовые водоочистители.
Все обычно начинается с телефонного звонка. Тоном работника советского госучреждения вам говорят: «Идет проверка качества водопроводной воды. Сидите дома, никуда не уходите». Те, кто понаглее, представляются сотрудниками Водоканала (данной компании даже приходилось выступать с официальными предупреждениями). Хотя многие добродушные жители с готовностью помогают незваным гостям «сделать анализ» воды.
«Специалисты» на месте в квартирах проводят на глазах у изумленных граждан «проверку», результат которой приводит в настоящий ужас.
Причем «прокалывается» не только водопроводная вода, но и любая другая, которую вы отдадите «на анализ», - купленная в бутылке, например! Естественно, что у жителей Приморья для анализа под рукой обычно оказывается продукция местных производителей, которая «не выдерживает экзамен». Более того, часто идет прямая антиреклама местных производителей воды.
Естественно, никто не будет говорить, что на первом этапе приборчик, который опускает в воду «эксперт», оценивает, на самом деле, степень минерализации воды. Тем более никто не станет уточнять, что минеральная вода очень даже полезная. Ну уж точно полезнее дистиллированной. Однако, если вас это не испугает, то в ход идет «тяжелая» артиллерия.
«Приборчик, который приносят с собой дистрибьюторы, - это обычный школьный электролизер, при включении которого в сеть происходит процесс электролиза, растворение одного из электродов и образование хлопьевидного осадка, - объясняет на хабаровском интернет-форуме http://forum.ozpp.ru «подкованная» в точных науках хабаровчанка. - Именно этот осадок и наблюдает будущий покупатель. Другими словами, эта грязь не содержалась в моей воде, а была принесена самим этим молодым человеком! С собой же парень взял дистиллированную воду, которая электрический ток не проводит и в которой электролиз не идет».
Мы сознательно приводим выдержку из хабаровского форума, поскольку соседний с Приморьем регион на год раньше столкнулся с новой схемой «убеждения» покупателей. Проделав трюк с электролизом, продавец уже подготовил вас к дальнейшей обработке. Потом по плану идет лекция о вреде грязной воды и пользе воды чистой, и ключевой момент – подписание официальных бумаг. И вот вы - владелец сомнительного «чудофильтра» за несколько десятков тысяч рублей и... должник компании и банка.
- В последнее время увеличилось количество приморцев, жалующихся на визиты коробейников с предложениями купить фильтр для воды, - говорит специалист Департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края Нина Забегаева. - Людям показывают всякие фокусы - то выпадение примесей в осадок, то очищение воды на глазах и ее озонирование… К документам тоже не придраться. Есть лицензия, сертификат. Есть документ, поясняющий, что данный фильтр – это не что иное, как сложный технический товар, который можно заменить только в случае обнаружения существенных недостатков. А то, что ожидаемого результата не добиться, – это к недостаткам не отнесешь. Люди звонят и жалуются на то, что их назойливо вынуждают не просто к приобретению товара, а подсаживают на потребительский кредит. Причем стоимость одного и того же фильтра, но у разных «коммивояжеров» колеблется от 40 до 80 тыс. руб.
Самое обидное, что эти деньги люди платят за товар, который на самом деле стоит ... от 7 до 14 тысяч рублей. Дело в том, что именно в таком ценовом диапазоне можно приобрести фильтры, которые используют мембранный принцип очистки воды (или так называемый обратный осмос). И что самое любопытное, часто их роднит не только техническая сторона, но и сам производитель.
К примеру, водоочистители торговой марки Sintra, как мы предполагаем, имеют характеристики, практически полностью совпадающие с характеристиками фильтров Atoll. И те, и другие водоочистители работают по принципу обратного осмоса, то есть превращают водопроводную воду в практически дистиллированную. И выпускает их … одно московское предприятие - НПО «Русфильтр». Вот только Atoll почти в десять раз дешевле. Две эти марки отличаются, по сути, только внешним видом. Sintra выглядит, разумеется, покруче, но и стоит до 70 тысяч рублей. Согласитесь, многовато за прибор для приготовления дистиллята! Поэтому потребителям стоит быть особенно внимательными, когда им на дому предлагают купить чудо-товар. Будь то водоочиститель или набор чудо-ножей...
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