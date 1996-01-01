Улов криминальной путины всплыл в Хабаровске

На одном из хабаровских складов обнаружено и изъято 15 тонн незаконно добытой рыбы осетровых пород.

В первый день зимы сотрудники отдела по борьбе с межрегиональными преступлениями в сфере экономики оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу посетили один из хабаровских складов, расположенный по Матвеевскому шоссе. Визит оперативников был неслучайным: по имеющейся у них информации, на этом складе находилось несколько тонн незаконно добытой рыбы осетровых пород.

Арендатор склада и владелец рыбопродукции - одно из частных хабаровских ООО, навстречу слугам закона пойти не пожелал, а в ответ на неоднократные приглашения прибыть к складу для проведения его осмотра вообще отключил офисные телефоны.

В результате при понятых и свидетелях оперативники были вынуждены поработать слесарями: вскрыли склад самостоятельно, срезав навесные замки при помощи ножовки по металлу и болгарки. Картина, открывшаяся взору вошедших в склад, была более чем впечатляющая: на деревянных стеллажах ровными штабелями лежали мешки и коробки, наполненные калугой и осетром - рыбой, промысел которой по существующему российскому законодательству разрешен лишь в научных целях!

Распаковав пару-тройку мешков, оперативники увидели, что в каждом из них находится дорогостоящее филе царской рыбы, разделанное на ровные брикеты по 10 килограммов каждый. В каждом мешке находилось по 2 таких брикета. Вся рыба была тщательнейшим образом обработана и имела вполне товарный, фирменный вид.

В многочисленных коробках, лежащих тут же, были уложены хрящи калуги и осетра, также являющиеся весьма дорогостоящим деликатесом. Вообще, осетровые - продукт практически безотходный. Истинные дальневосточные гурманы говорят, что вкуснее жирных осетровых и калужьих щек и глаз, ничего нет! Но кулинарные достоинства хранящейся на складе рыбы опера оценивали по-иному - в миллионах государственного ущерба.

Несколько часов длилось взвешивание незаконно добытой калужатины и осетрины. Общий вес изъятого деликатеса превысил все, даже самые смелые ожидания, оперативников. Оказалось, что фирма-владелец хранила на складе 15 тонн рыбы осетровых пород! Стоимость изъятого, если исходить из расценок хабаровского рынка, составила более 2,5 миллиона рублей! Ущерб же, нанесенный экологии добычей такого количества исчезающих видов рыб, оценить в денежном эквиваленте практически невозможно: он просто невосполним! Вся изъятая рыбопродукция передана на ответственное хранение на время проведения расследования.

В настоящий момент сотрудники оперативно-розыскного бюро заняты проверкой, в ходе которой будут установлены происхождение рыбы и источник ее поступления на арендуемый хабаровской фирмой склад. В случае если документы на изъятую рыбопродукции все-таки будут представлены владельцем, они будут подвергнуты доскональному исследованию на подлинность.

Это далеко не первое подобное изъятие запрещенной к промыслу рыбы, которое осуществляют сотрудники Главного управления МВД РФ по ДФО: 23 ноября оперативники изъяли у одной из фирм краевого центра 3 тонны незаконно добытой осетрины. Документы, представленные на нее владельцами, оказались, мягко выражаясь, полной "липой". Материалы по этому факту уже переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Что касается изъятых нынче 15 тонн, то проверка по ним находится в полном разгаре. В том, что изъятая рыба - улов криминальной путины, оперативники не сомневаются.

Только с начала 2004 года органами внутренних дел ДВФО округа из незаконного оборота у правонарушителей изъято нелегальной продукции стоимостью более 4 миллиардов рублей. В том числе 60 тонн красной и черной икры, 200 тонн краба, 450 тонн рыбы только лососевых и осетровых пород.

За этот период выявлено 1784 преступления в сфере добычи, переработки и реализации водных биоресурсов - на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более тысячи уголовных дел направлено в суд. Кроме того, пресечена деятельность 26 организованных преступных групп, специализирующихся в этой сфере.