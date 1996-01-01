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Убийство Фотьянова пошло по второму кругу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

20 мая коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по уголовному делу по факту убийства 19 октября 2006 года Дмитрия ФОТЬЯНОВА, кандидата на пост мэра г. Дальнегорска Приморского края.

Уголовное дело рассматривалось Приморским краевым судом повторно после отмены предыдущего приговора Верховным судом РФ. Присяжные признали вину Александра ФЕДОТОВА и Александра ФАХРЕТДИНОВА в совершении действий по убийству Фотьянова Д.В. Константин ДОЛГОВ признан виновным в совершении угрозы причинения тяжкого вреда здоровью, а Виталий КОРЕЦКЙ - незаконном обороте оружия и боеприпасов. Алексея ЗЕМСКОГО ждет наказание за поджог гаража. Как уточнила для «ЗР» пресс-секретарь краевого суда, вердикт присяжных судебное заседание рассмотрит 1 июня.

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