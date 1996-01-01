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Разумные сроки по сходной цене

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Принятие закона обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о создании механизма защиты права на судопроизводство в разумный срок. По итогам 2009 г. Россия заняла 1-е место по числу поданных против нее и ожидающих рассмотрения исков в ЕСПЧ. Общее количество поступивших исков превысило 13,6 тыс., а всего на рассмотрении находится 33,5 тыс. исков против российских властей. Из них около 30% - жалобы на судебную волокиту.

Заявление о присуждении компенсации может быть подано в суд, арбитражный суд в трехмесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта или до окончания производства по делу, в случае если длительность рассмотрения дела превысила 3 года (для уголовного судопроизводства - 4 года) и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения.

При определении разумности срока уголовного судопроизводства учитывается правовая и фактическая сложность дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность действий суда, прокурора. Если уголовное дело долго не рассматривается, заинтересованные стороны могут подать заявление председателю суда, который должен рассмотреть его в течение 5 дней и принять решение. По закону у сторон есть право на обжалование этого решения. Что же касается арбитражных судов, то дело должно быть рассмотрено судом первой инстанции за три месяца со дня поступления заявления. Этот срок может быть продлен на основании мотивированного решения судьи.

Компенсация присуждается судом в денежной форме, и ее размер определяется, исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, длительности нарушения и значимости его последствий для заявителя. Ранее сообщалось, что суды будут опираться на практику ЕСПЧ, который дает компенсации за каждый год нарушения -от 700 до 800 евро.

Исполнение судебных решений о присуждении компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства производится за счет средств федерального бюджета, а за нарушение разумного срока исполнения судебных актов за счет средств федерального бюджета, или бюджета субъекта РФ, или местного бюджета.

Надеемся, что реализация указанного закона приведет к сокращению количества жалоб в ЕСПЧ.

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