Военные готовятся к массовым сокращениям

Вооруженные силы (ВС) России прошли первый этап реформирования и готовятся ко второму, который больно ударит по военнослужащим и их семьям, предупреждают независимые эксперты. Расквартированные в Приморье воинские части проведут массовое сокращение.

Смысл первого этапа реформирования свелся к тому, что дивизии перегруппировали в бригады, а полки - в отдельные батальоны. На жизни и службе офицерского корпуса смена документации и нарезка новых штабных печатей мало сказались. А вот второй этап реформы Вооруженных сил РФ нанесет сильный удар по служивым и их семьям. В первую очередь, потому что предстоит очередное массовое сокращение.

В Приморье армия выставит на улицу почти 10 тыс. человек

К концу 2010 г. только Тихоокеанский флот распрощается с 4 920 офицерами, из которых с 3130 не будут продлены контракты, то есть государство расторгнет с ними договор досрочно. Об этом сообщил председатель Приморского отделения Общероссийского профсоюза военнослужащих Юрий ТАРЛАВИН. Более 700 офицеров будут уволены из 5-й общевойсковой армии, 11-я армия ВВС и ПВО сокращает почти 500 офицеров, а дивизия ПВО, расквартированная в Приморском крае, - 650!

- Многие военнослужащие уже сегодня находятся за штатом или «в распоряжении», - сетует Юрий Тарлавин. - Сокращение и расформирование целых частей началось не вчера. На протяжении уже двух десятков лет ежегодно прекращали существование по несколько частей. Сегодня многие места дислокации уже поросли мхом, как, например, некогда огромный Тимофеевский гарнизон. Мотострелковая дивизия и четыре полка сгинули в жерле реформы, остался батальон и 50-60 человек личного состава. Расформируют его - и тогда военным пенсионерам, живущим на осколках гарнизона, останется только помирать!

Ветераны могут стать бомжами

Положение пенсионеров осложняется тем, что при передаче жилого фонда на баланс муниципалитетов Министерство обороны передало местным властям только строения. А вот землю, на которой эти здания стоят, Минобороны предприимчиво оставило за собой. Например, командование Дальневосточным военным округом наверняка отрапортовало в Минобороны о передаче местным властям жилого фонда гарнизона в Краскино.

- Но полуразвалившиеся и разграбленные строения некогда гвардейского мотострелкового полка никакой ценности не представляют, в отличие от приграничной земли, - жалуется глава Хасанского муниципального района Александр НАРЫЖНЫЙ.

В Уссурийске с 90-х гг. прошлого века ведется массовый вывод войск. Переданное муниципалитету жилье, в общей сложности около 700 квартир, глава Уссурийского городского округа Сергей РУДИЦА считает неотъемлемой частью города и категорически отметает претензии на него со стороны уволенных и увольняемых военнослужащих.

- Я Сергея Поликарповича очень даже понимаю, - говорит Юрий Тарлавин. - За него «играют» Жилищный кодекс и закон «О местном самоуправлении». У военных пенсионеров нет ничего. А раз так, то рассчитывать на вчерашние служебные квартиры, превратившиеся в муниципальное жилье, им трудно.

Здесь к месту будет вспомнить известное решение Верховного cуда РФ от 20 июня 2007 г. № ВКПИ 07-30, определившее, что служебная квартира в отдаленном военном городке и есть исполнение обязательств государства по обеспечению постоянным жильем, и это дает основание кадровым органам беспрепятственно увольнять с военной службы. Как считают в профсоюзе военнослужащих, судебное решение появилось далеко не случайно.

- Руководство Минобороны заранее таким образом предусмотрело возможность массового увольнения сокращаемых военнослужащих без обеспечения их жильем в избранном месте жительства, - утверждает в своем официальном заявлении профсоюз военнослужащих.

С 1 января 2005 г. обязательство местных органов власти выделять квартиры уволенным кадровым военным законодательно было отменено, в итоге фактически лишили бывших офицеров, прапорщиков и мичманов всех перспектив провести остаток жизни в избранном регионе страны, например, на родине с родителями.

Досье По программе «Государственных жилищных сертификатов» в Дальневосточном военном округе приобретено около 4,5 тыс. квартир, в том числе в 2008 г. - около 400, 2009 г. - более 600, 2010 г. - около 300. В 2010 г. округу выделено около 1.4 млрд руб. - это 790 ГЖС, из них 406 уже реализовано. На сегодня ДВО нуждается еще в 2 595 ГЖС - их должны получить военнослужащие, подлежащие увольнению, граждане по переселению из закрытых военных городков, члены семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы.

В качественном лечении отказано

Но еще хуже, чем с жильем, у военных пенсионеров с медицинским обеспечением. После ликвидации армейского госпиталя в п. Лазо без нормального медобслуживания остались не только части, сохранившиеся на севере края. По сути, в качественном лечении отказано пограничникам, таможенникам и прочим силовикам, кто сегодня несет службу в тех районах.

По словам Юрия Тарлавина, федеральные власти постарались успокоить пенсионеров и действующих военнослужащих, перепоручив их гражданским лечебным учреждениям. Но на деле вышел казус. Не так давно в городской поликлинике Дальнереченска появилось объявление, суть которого - все «военизированные» пациенты могут идти в... кассу! Поскольку договор муниципального здравоохранения с Министерством обороны и прочими силовыми структурами не подкреплен финансово.

- И так везде, - утверждает председатель профсоюза военнослужащих. - Федералы реформируют, обещают, успокаивают, а в конечном счете «расхлебывать» все приходится муниципалитетам и командованию на местах.

Между тем ветераны и военнослужащие - это не только мощная военная, но и политическая сила. Только в Приморском крае их численность составляет около 200 тыс. человек.