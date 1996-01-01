Черная дыра

Своего рода угольный разрез открыла для себя чуть ли не в центре Хабаровска организованная преступная группа. Самую дешевую добычу "черного золота" она наладила прямо со склада ТЭЦ-1. Популярный некогда лозунг "Даешь стране угля!" злоумышленники, что называется, на всю катушку использовали в целях личного обогащения, сбывая направо и налево чужое топливо по демпинговым ценам.

К счастью, этот даже не канал, а целый каналище перекрыли расхитителям как раз накануне нового отопительного сезона сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу и прокуратуры Индустриального района краевого центра. Но до этой зимы члены группировки, имевшие связи и в государственных учреждениях, отправили на сторону, по крайней мере, несколько железнодорожных составов с углем. По предварительным оценкам экспертов, свыше 10 тысяч тонн. Достаточно сказать, что уже сейчас по делу о хищении в качестве подозреваемых и задержанных проходит более 20 человек.

Правда обнаружилась, когда в поле зрения оперативников попало предприятие, имеющее на своем балансе котельные, в которые поступал слишком дешевый уголь. По документам он поступал из одного из реально существующих разрезов, а на деле - со склада Хабаровской ТЭЦ-1.

По словам прокурора Индустриального района Геннадия ФАТЕЕВА, уже первая серьезная проверка показала, что с электростанции "ушло" более 700 тонн топлива на сумму, превышающую 640 тысяч рублей. Тут же было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "тайное хищение чужого имущества в крупных размерах".

- Понятно, - говорит Геннадий Петрович, - что такое количество угля даже за несколько зим по карманам и авоськам не разнесешь. В ходе начавшегося расследования было доподлинно установлено, что хищение производилось практически среди бела дня, причем большегрузными автомашинами, в основном "КамАЗами"...

Но что интересно, сотни рейсов тяжелых самосвалов, которые ежедневно вывозили уголь с ТЭЦ-1, почему-то ни у кого не вызывали особых подозрений. Чью-то бдительность преступники усыпили поддельными документами, кого-то просто подкупили.

Как рассказал оперуполномоченный по особо важным делам ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу Алексей МЕНЯЙЛО, уголь вывозился по пропускам, которые выдавались на муниципальные предприятия. А кроме того, криминальные "шахтеры" были в сговоре с некоторыми сотрудниками охраны, которые за вознаграждение выпускали груженые машины без какой-либо учетной документации.

Дальше - больше. Как сейчас выясняется, ворованный уголь охотно покупали как крупные предприятия, так и частники. В ходе продолжающегося расследования сейчас появляется все больше признаков того, что речь идет о хорошо организованной преступной группе. Ее члены имели своих людей не только на электростанции, но и в государственных учреждениях. Именно это прикрытие позволило криминальной бригаде достаточно долго действовать безнаказанно и переложить в свои карманы несколько миллионов бюджетных денег.

И не случайно топливно-энергетический комплекс попал в число приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности дальневосточных правоохранителей. Наряду с противодействием организованной преступности в сфере таких бюджетообразующих отраслей, как золото и алмазодобывающая, лесная и рыбная. Только в 2004 году в Дальневосточном федеральном округе по линии ТЭК было возбуждено 741 уголовное дело - на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от этих криминальных деяний составил около полмиллиарда рублей.

Серьезно помогает в последнее время работе сотрудников дальневосточных правоохранительных органов реальная поддержка российской прокуратуры, которая взяла под свой контроль в первую очередь "все дела о замерзающих регионах, срыве отопительного сезона и нецелевом расходовании средств". Как заявил Генеральный прокурор РФ Владимир УСТИНОВ, им издан приказ и дано указание всем прокурорским работникам очень тщательно надзирать за использованием федеральных и муниципальных средств, направленных на проведение зимнего периода отопления в частности. "И здесь, к сожалению, таких фактов немало, когда средства используются не по назначению, средства используются неэффективно, что в итоге и приводит к тому, что отдельные населенные пункты, отдельные дома у нас размораживаются. Поэтому в этом плане у нас сегодня ведется активная работа", - подчеркнул он.

В подтверждение тому, что слова генерального прокурора не расходятся с делом, в Корякском автономном округе был арестован вице-губернатор Михаил СОКОЛОВСКИЙ за срыв отопительного сезона. Санкцию на его арест выдал Тигильский районный суд. Вице-губернатор КАО курировал в администрации округа как раз топливно-энергетический комплекс. По данным следствия, из-за его бездействия округ оказался не готов к отопительному сезону. В частности, как сообщили в прокуратуре, по решению вице-губернатора одной из московских фирм для закупки дизельного топлива было перечислено 57 млн рублей. Однако топливо в Корякию так и не поступило.

Сейчас его вынуждена завозить в экстренном порядке авиация МЧС России. В регион доставлено уже свыше 140 тонн топлива. По данным МЧС, на сегодняшний день Корякский автономный округ в рамках "северного завоза" обеспечен, по крайней мере, половиной от необходимого количества дизельного топлива. Попавшего же в опалу по своей собственной вине вице-губернатора Михаила Соколовского взяли под стражу прямо в зале суда.