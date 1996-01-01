Похитители владивостокского капитана требуют выкуп

В российском профсоюзе моряков сообщили, что началось обсуждение условий выкупа двух россиян с теплохода North Spirit. Судовладелец заключил соглашение с компанией, специалисты которой - профессиональные переговорщики по условиям освобождения.

Напомним, 16 мая у берегов Камеруна на судно напали бандиты (флаг Сент-Винсент и Гренадины, менеджер - греческая компания Balthellas Chartering S.A.) с российско-украинским экипажем из 16 человек. Пираты ограбили экипаж, забрали мобильные телефоны, ноутбуки, деньги и другие ценные вещи и захватили с собой капитана, жителя Владивостока Бориса ТЕРСИНЦЕВА и старшего механика Игоря ШУМИКА. Терсинцеву удалось связаться с судовладельцем и сообщить, что оба живы, питанием обеспечены, но находятся в соседней Нигерии.

Двух российских моряков захватили боевики нигерийского «Движения за освобождение дельты реки Нигер». Об этом сообщил 21 мая «Интерфаксу» замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Игорь ЛЯКИН-ФРОЛОВ. Сами нигерийские повстанцы заявили, что не имеют отношения к похищению. Похищенные моряки снова вышли на связь: их уже трое, третий - капитан с литовского судна, которого захватили в то же время.

Тем временем по всему миру началась акция по сбору подписей,организованная Международной федераций транспортных рабочих. Первую подпись под петицией к правительствам всех стран с требованием усилить борьбу с пиратством поставил донкерман танкера «Барибал» (флаг Маршалловых островов) Алексей ЧЕРЕПАНОВ, сообщила пресс-служба Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков.

Организаторы акции намерены собрать полмиллиона подписей под петицией к Всемирному дню моря - 23 сентября, после чего передать документ в правительства всех стран. 90% мировой торговли осуществляется морским путем, моряки торгового, танкерного и рыболовного флотов считают, что государства обязаны защищать их от пиратов и вернуть себе контроль над Индийским океаном.