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Домой нелегалов отправили за российский счет
В ночь на 14 мая пограничный наряд обнаружил трех неизвестных в момент, когда те пытались проникнуть на территорию Находкинского рыбного морского порта. Они были задержаны.
Это уже вторая попытка иранцев нелегально пересечь границу и добраться до Японии через порты Приморья. 4 мая четыре иранца проникли на территорию Владивостокского рыбного порта. В том и другом случае иранцы предъявляют паспорта и визы. До Приморья они добираются поездом или самолетом из международного аэропорта Шереметьево. При этом они не регистрируются в органах УФМС. В первом случае Фрунзенский суд Владивостока вынес решение о штрафе по 2000 рублей и выдворении за пределы РФ. Подобное решение, скорее всего, вынесет и Находкинский суд.
Как сообщили в Пограничном управлении, в 2009 году УФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке и Находке были выявлены 25 нелегальных мигрантов, пытающихся выехать в Японию.
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