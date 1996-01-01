Раздачу имущества опротестовали

4 здания общей площадью более 2 тыс. кв. метров незаконно были переданы администрацией Дальнереченска в лице комитета по управлению муниципальным имуществом в нарушение закона в собственность ООО "Дальводснаб".

Основанием для передачи имущества в свое время послужило постановление главы муниципального образования города об участии КУМИ в создании ООО с долей в уставном капитале в размере 49% в виде вклада недвижимого имущества на общую сумму 470 тыс. руб. Впоследствии передача муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал общества была отражена в учредительном договоре о его создании, в уставе и акте приема-передачи.

Также установлено, что, несмотря на ликвидацию КУМИ Дальнереченска еще в августе 2004 г., внесенное им в уставный капитал ООО имущество до сих пор не возвращено в муниципальную собственность.

По результатам проверки прокуратурой края в Арбитражный суд Приморского края заявлен соответствующий иск по возврату имущества.