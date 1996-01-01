Спецслужбы ищут похищенного в Камеруне капитана из Владивостока

Продолжаются поиски российских моряков, похищенных 16 мая в ходе нападения на судно North Spirit в Камеруне. Как стало известно, посольство РФ в этой африканской стране активно взаимодействует с полицией, спецслужбами и военными страны для поиска капитана Бориса Терсинцева и старшего механика Игоря Шумика. Эксперты считают, что моряки похищены с целью выкупа. Пока никаких требований похитители не выдвигали.

Как во вторник ИТАР-ТАСС сообщил по телефону заведующий консульским отделом российского диппредставительства Константин Лобко, пока похитители никак себя не проявили и ничего не потребовали. "Неизвестно, кто и с какой целью совершил это, - подчеркнул дипломат. - Ясно лишь, что инцидент произошел через час после захода нашего судна в порт Дуала, около 22:40 по местному времени 16 мая". Как пояснил Лобко, нападение произошло не в самом порту, как ранее сообщили СМИ, а на рейде, примерно в 70 км от берега.

Принадлежащее греческой компании Balthellas Chartering S.A. судно North Spirit ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин с российско-украинским экипажем. По данным посольства РФ, на судно напали около 20 вооруженных людей в гражданской одежде, которые в темноте приблизились к судну на трех быстроходных катерах.

Пираты вывели из строя все радио- и навигационное оборудование, разграбили каюты членов экипажа и под дулами автоматов двух россиян - жителя Владивостока Бориса Терсинцева и архангелогородца Игоря Шумика - заставили сесть к ним в лодку. Преступники скрылись в неизвестном направлении. Как сообщалось ранее, в прошлом году Шумик уже попадал в плен - в составе экипажа судна Arctic Sea, захваченного пиратами в Балтийском море.