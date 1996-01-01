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Во Владивостоке ищут незаконный алкоголь
Отныне специальные милицейские группы будут контролировать алкогольную розничную сеть, на что уже есть соответствующее распоряжение начальника УВД по Приморскому краю.
Как сообщает пресс-служба УВД, в случае выявления продажи такого рода товаров без наличия необходимых документов, милиционеры на месте составляют протокол, изымают незаконное спиртное.
В отношении владельца такой "розницы" будет проведено расследование с последующим административным либо уголовным преследованием. Пока усиленное внимание к алкогольному рынку коснулось Владивостока, но от результатов нововведения зависит будущее всего алкогольного рынка края.
Поводом к созданию таких бригад, состоящих из сотрудников Центра по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД, послужила недавняя проверка, когда был выявлен сбыт поддельной алкогольной продукции в одном из городских супермаркетов на пр-те "Красного знамени". Документов, дающих право на торговлю алкоголем, найдено не было, зато 500 л алкогольной продукции имели все признаки незаконного происхождения.
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