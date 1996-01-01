За чужого дядю

Если абстрагироваться от мысли, что все предопределено и от судьбы не уйдешь, то можно выделить как минимум две причины, по которым удаются покушения на людей, чьи жизни охраняют телохранители.

О вреде жадности

Причина первая, как отметил директор ООО "Охранное агентство "Уран" Александр ЭЛБАКИДЗЕ, - это прижимистость тех, кто нанимает личную охрану.

- Российский менталитет допускает за работу небольшое вознаграждение, - объясняет Александр Элбакидзе, в прошлом сотрудник милиции. - Большинство бизнесменов, а именно им и членам их семей, как правило, требуется телохранитель, обращаются в частные охранные предприятия и просят предоставить одного охранника. Но все дело в том, что один человек никогда не защитит от серьезной угрозы. Разве что от хулиганов. Количество людей, задействованных в охране человека, зависит от многих факторов: степени угрозы, местности, на которой осуществляется охрана, и т.д. Где-то достаточно будет и 4-6 человек. Служба безопасности, например, первых лиц страны насчитывает более 100 человек.

- Столько людей для охраны одного человека!

- Чтобы обеспечить максимальную безопасность охраняемого объекта, необходимо предотвратить возможную угрозу на всех маршрутах и местах пребывания, не говоря уже о доме и офисе, прежде чем клиент посетит эти места. Более того, необходимо постоянно оценивать оперативную обстановку: не ведется ли, к примеру, наблюдение за клиентом. Одному человеку это не под силу. Если при этом учесть, что услуги одного телохранителя во Владивостоке оцениваются в зависимости от его профессионализма в $ 400-1500 в месяц, то расходы на личную охрану могут неслабо ударить по карману предпринимателей. Многие местные бизнесмены поэтому такой услугой пренебрегают.

Таких не берут в космонавты

Вторая причина удавшихся покушений на лиц, имевших телохранителей, как заметил президент ДВ центра по изучению проблем безопасности, которое проводит подготовку телохранителей, Игорь КАРАНДАШОВ, - это промахи личной охраны.

Один из классических примеров того, как не надо поступать личной охране, - убийство Игоря КАРПОВА в мае 1998 г., "бригадира" группировки Сергея БАУЛО. Карпова застрелили возле собственного бильярдного клуба "Престиж" на ул. Светланской, 1 во Владивостоке. За несколько минут до убийства между личной охраной Карпова и посетителями клуба завязалась ссора. Ошибка заключалась в том, что охрана поддалась провокации со стороны зачинщиков перепалки. Пока телохранители выясняли отношения, охраняемый объект вышел покурить на крыльцо бильярдной. А на крыше здания гостиницы "Версаль", на противоположной стороне улицы его ждал киллер. Выстрелив в Карпова несколько раз из снайперской винтовки, убийца скрылся.

Как отмечает Игорь Карандашов, Приморье постоянно испытывает нехватку профессиональных кадров. Физическая форма в подготовке телохранителей играет далеко не первую роль. Несмотря на то, что подготовка телохранителей проходит постоянно, около половины из них забраковывается. Опытный телохранитель - это целый комплекс врожденных и приобретенных навыков: выше среднего уровня интеллект, отличная реакция, аналитический ум, способность продолжать мыслительную деятельность в момент глубокого стресса. Последним уникальным качеством обладает лишь 5% населения Земли. Действительно профессионального телохранителя найти очень сложно. Все они, как правило, уходят в космонавты или уезжают из России.

Еще сложнее, как показывает практика, найти профессиональных женщин-телохранителей. Как говорит Игорь Карандашов, "женщине сложнее постоянно находиться в психологическом напряжении. У женщины-телохранителя должна быть мужская психология, потому что профессия предполагает мужскую ментальность".

Дефицит ума

Недостаток профессионализма личной охраны местных предпринимателей на руку тем, кто готовит на них покушения - личным врагам, конкурентам.

- Уровень, на котором в Приморском крае и охраняют, и покушаются можно назвать примитивным, - констатирует заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края Владимир СУРИКОВ. - Для эффективной защиты от покушений необходима не только физическая личная охрана, но и целый комплекс технических средств. Например, глушитель радиоволн. В качестве основного способа совершения заказных убийств в последнее время используется взрыв. А взрывные устройства приводят в действие с помощью детонатора на дистанционном управлении. Во Владивостоке же не больше пяти VIP-персон, включая губернатора Приморского края и мэра города, у которых профессионально организована охрана"

Досье В июле 2002 г. на авторитетного бизнесмена Виктора АЛЕКСЕЕНКОВА возле его офиса на ул. Комсомольской, 3 во Владивостоке было совершено покушение. В момент, когда предприниматель, его 11-летний сын и два охранника вышли из машин и подходили к офису, сработала заранее установленная у входа в здание противопехотная мина направленного действия МОН-50, управляемая дистанционно. В результате взрыва сам Алексеенков получил серьезное ранение позвоночника, а его охранник скончался.

После этого случая "виновник" происшествия уделил личной безопасности максимум внимания. Переехал в другой офис в местности, где затруднительно наружное наблюдение. Перед входом в здание построили козырек, под который заезжает машина с Алексеенковым. Таким образом, перемещение из автомобиля в офис стало безопасным. На открытой местности предпринимателя окружают кольцом телохранители. Маршруты и места пребывания Алексеенкова предварительно "зачищаются". По оценке силовых структур, это один из тех немногих примеров профессионально организованной охраны.

VIPы могут спать спокойно

Заместитель директора охранного предприятия "Союз" Дмитрий КУЗЬМИНСКИЙ как раз тот человек, который занимается организацией службы безопасности одной из VIP-персон города. К вопросу о том, каким должен быть профессиональный телохранитель, Дмитрий сказал: "Крайне важным свойством помимо физподготовки и уровня интеллекта я бы назвал интуицию, "нюх" на угрозу. Надо уметь правильно настроиться на работу - войти в определенное состояние, подобное медитативному. Если телохранитель не может отставить в сторону все свои проблемы и приносит их на работу, это "волчье" чутье пропадает. Тогда ему надо менять профессию".

- Какие требования предъявляются профи кроме личностных качеств?

- В телохранители должны идти уже подготовленные люди. Лучше всего, если это бывшие сотрудники спецслужб или органов милиции. Как правило, им присущи такие чисто профессиональные навыки, как, например, умение вести контрнаблюдение и с этой целью заводить агентуру. Скажем, в том же дворе дома, где живет охраняемое лицо, суметь договориться с простой бабушкой для выявления слежки. Работа телохранителя - это не создание живого щита, а предотвращение угрозы.

- Чем жизнь телохранителя отличается от жизни обычного человека?

- Скорее тем, что телохранитель во многом себя ограничивает. Он должен уделять внимание не только физической и огневой подготовке, но и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Например, следить за изменением законодательства в этой отрасли. Он также должен вести здоровый образ жизни, быть равнодушным к спиртному, даже к пиву.

- А к женщинам?

- Профессиональный телохранитель не должен обращать внимание на красивых женщин, когда он исполняет свои служебные обязанности.

- Насколько голливудскому актеру Кевину КОСТНЕРУ в фильме "Телохранитель" удалось отразить суть?

- Пожалуй, этот фильм, за исключением некоторых мелочей, можно использовать в качестве учебного пособия.

Фидель живее всех живых

Есть мнение, что если сильно захотеть кого-нибудь ликвидировать и не жалеть на это денег, намеченной цели можно добиться. Игорь Карандашов с уверенностью заявляет: "Это неправда! Если охрана действительно организована профессионально, у заказчиков убийства ничего не выйдет". Ярким примером является Фидель Кастро. Количество покушений на него уже перевалило за 100. Можно только посочувствовать. И позавидовать...