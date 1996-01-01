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У суда новоселье
14 мая во Владивостоке состоялось открытие нового здания Пятого арбитражного суда, расположенного по ул.Светланской, 115.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Приморья, глава Владивостока, а также представители юридического сообщества Дальневосточного региона. Раньше суд временно размещался в здании по адресу: ул.Светланская, 52, затем работал на Первой Морской, 2. Теперь новое здание Пятого арбитражного апелляционного суда соответствует современным техническим требованиям: оборудованы залы заседаний, технические помещения, установлены охранные и противопожарные системы.
Напомним, что Пятый арбитражный апелляционный суд РФ осуществляет проверку решений, принятых арбитражными судами Камчатской, Сахалинской областей и Приморского края. В его составе под председательством А.С. ШЕВЧЕНКО работает 13 судей, которые проводят от 38 до 43 заседаний в день.
"Теперь сотрудники суда смогут осуществлять правосудие в новом здании, которое отвечает самым современным техническим требованиям. Поэтому суд будет еще более активно продолжать служить принципам справедливости и правового государства", - подчеркнул глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
У мэра есть основания доверять справедливости апелляционного суда.
6 мая был завершен длительный судебный процесс о выселении религиозной организации Общества Сознания Кришны из здания типового детского сада по улице Пихтовой, 33 во Владивостоке - решение арбитражного суда края о принудительном выселении религиозной организации, вынесенное в пользу городской администрации еще 18 марта, вступило в силу после того, как Обществу Сознания Кришны было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы. И новоселье скоро будет не только у судей: на Пихтовой, 33 снова планируется открыть детский сад на 4 группы для более чем 80 малышей.
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