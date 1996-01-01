Найти и отобрать

Судебные приставы Дальнего Востока выступают за создание на территории России единой информационной базы, включающей в себя сведения о должниках, объявленных в розыск.

Об этом шла речь на совместном координационном совещании руководителей управлений федеральной службы судебных приставов субъектов РФ, расположенных в ДФО, прошедшем в Хабаровске под руководством заместителя министра юстиции РФ Аллу АЛХАНОВА. Как отмечалось на совещании, розыск должников и их имущества становится одним из важнейших направлений работы по исполнению решений судов. Только в Хабаровском крае на исполнении в отделах судебных приставов находится более 270 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан-должников.