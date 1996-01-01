В Приморье проверят "кухонных хулиганов"

Самым "популярным" орудием убийства после автомата Калашникова и пистолета ТТ, остается кухонный нож, а две трети всех регистрируемых убийств приходится на внутрисемейные или, говоря протокольным языком, бытовые конфликты.

Несмотря на стабильное снижение преступности как таковой, если верить статистике УВД по Приморскому краю в текущем году это снижение составило 12%, бытовые преступления остаются в лидерах криминальных сводок.

На сегодняшний день практически каждое 8 преступление совершается в сфере семейно-бытовых отношений с высокой долей тяжких и особо тяжких деяний. В общей сложности в первом квартале 2010 г. года в Приморском крае 65% всех убийств было совершено именно на бытовой почве.

Ответом на потепление, а с ним сезонное перемещение маргинального и асоциального элемента из квартир на придомовые территории, УВД проводит контрольно-профилактическую операцию "Быт".

В ходе рейда участковые милиции, ППСМ, оперуполномоченные и иже с ними навестят своих особо неблагополучных подопечных с разъяснительной работой, а особо буйным "кухонным боксерам" будут предложены "уютные" номера в КПЗ.

Как подчеркнули в пресс-службе УВД по Приморскому краю, цель проводимого мероприятия - обеспечить общественный порядок и безопасность, предупредить преступления в сфере семейно-бытовых отношений и т.д.

Особое внимание будет уделено ранее судимым, склонным к совершению различных антиобщественных поступков, употребляющих наркотические и психотропные вещества, злоупотребляющих алкоголем, уклоняющихся от воспитания детей.

В ходе операции сотрудники милиции проверят, как проводят свой досуг неблагополучные подростки и непутевые родители, где работают и чем занимаются в свободное время граждане, ранее осужденные за совершение преступлений, каким образом в микрорайонах осуществляется реализация спиртных напитков.