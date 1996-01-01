В Приморском краевом суде опять бомба?

12 мая, примерно в 11.30, всех посетителей краевого суда, что на ул. Фонтанной, в мягкой форме, но без объяснения причин попросили покинуть здание.

Как оказалось, один из работников суда обнаружил на одном из этажей бесхозный черный пакет и сообщил о находке сначала приставам, дежурящим в суде, а затем в милицию. На место оперативно прибыли стражи порядка, собака с кинологом, а также машины «скорой» и расчет пожарной охраны.

Как стало известно «ЗР» из осведомленных источников, обнаружение «подозрительного предмета» в этот день можно назвать случайным, если бы не одно «но». На 12 мая было назначено заседание с вынесением вердикта по делу об убийстве мэра Дальнегорска Дмитрия ФАТЬЯНОВА.

Это уже не первое минирование здания краевого суда, когда проходило слушание по делу убитого мэра Дальнегорска. В сентябре 2008 г. одно из заседаний по этому делу также было прервано сообщением неизвестного о заложенной в краевом суде бомбе. Тогда, напомним, правоохранительные органы заложенного взрывного устройства не обнаружили, а судебное заседание было перенесено на более поздний срок.