"Однодневка" по чужому паспорту

Во Владивостоке участились случаи совершения преступлений с использованием чужих паспортных данных.

Необдуманные действия регистрации на себя коммерческих фирм, банковских карт или расчетных счетов электронных платежных систем в интересах сторонних лиц может привести к уголовному преследованию в соответствии с законодательством РФ. Предлагаемое вознаграждение не соответствует тяжести негативных последствий.

В противоправную деятельность вовлекаются различные категории граждан, в том числе и студенты. В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Приморского края (УБЭП) составлен список вузов, по паспортам студентов которых регистрируются "фирмы-однодневки". Чаще всего в качестве "директоров" выступают студенты Дальневосточного государственного университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Тихоокеанского государственного экономического университета. В марте этого года руководители краевого УБЭП во всех вузах Приморья приняли участие во Всероссийской социальной акции "Береги паспорт смолоду". Сотрудники УБЭП объяснили людям, которые только вступают во взрослую жизнь, что соблазн легких денег может обернуться судимостью и поломанной судьбой.