Убит директор "Империи мебели"

Утром 7 мая в пригороде Владивостока, в собственном коттедже был убит глава и один из совладельцев мебельного холдинга "Империя мебели" Вячеслав БОЙЧЕНКО.

Тело бизнесмена с пулевыми ранениями было обнаружено между 5 и 6 часами утра. Как стало известно, тревогу забили соседи предпринимателя, которые и вызвали милицию. Приехавшим на место оперативникам, а немногим позже медикам и криминалистам пришлось лишь констатировать смерть Бойченко.

Пока лишь известно, что смерть наступила в результате трех пулевых ранений и то, что предприниматель был убит в то время, как в доме присутствовали его домочадцы.

Правоохранительные органы - следствие и уголовный розыск - пока сдержаны в комментариях, но в одном уже никто не сомневается - в заказном характере преступления. Об этом говорит хотя бы тот факт, что убийца был профессионалом, сумевшим "обойти" охранный комплекс, которым был оборудовано жилище бизнесмена.

Убитый был весьма богатым человеком. Компания "Империя мебели" известна торговыми марками "Азбука мебели" и "Народные кухни", владеет сетью магазинов мебели по всему Дальневосточному округу. По источникам "ЗР", бизнес, которым управлял Бойченко, в последнее время стал чаще попадать в зону интересов рейдеров и криминальных элементов. Достаточно вспомнить громкое дело с угрозами в адрес управляющих "Мебельграда" и поджога одного из магазинов компании на ул. Фадеева в прошлом году. По сообщению ст. помощника руковдителя СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю Авроры РИМСКОЙ, "в настоящее время на месте происшествия работает группа следователей Следственного комитета по Приморскому краю и сотрудников УВД по Приморскому краю: проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего".

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного ношения оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Расследование ведет следственный отдел по Советскому району г. Владивостока следственного управления СКП РФ по Приморскому краю.