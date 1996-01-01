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Моряки "готовились" к празднику
Попытка провоза незадекларированного алкоголя и крупной партии рыбной продукции через рыбный порт Владивостока пресечены пограничниками и таможенниками.
Как сообщил пресс-центр погрануправления ФСБ по Приморскому краю, 3 мая в ходе досмотра российского теплохода "Федор Попов", прибывшего из Республики Корея, совместный наряд по досмотру транспортных средств обнаружил 20 ящиков спиртосодержащей продукции.
В общей сложности 245 л крепких элитных напитков (виски, водка, коньяк) были спрятаны в фальштрубе судна. Разбирательство проводят сотрудники таможенных органов.
В этот же день, при оформлении прибывшей из Охотоморской экспедиции плавбазы "Петр Житников", наряд обнаружил неучтенную в документах рыбопродукцию - около 200 кг замороженного минтая и лососевых, 9,5 кг готовой красной икры в стеклянной и жестяной таре, а также 232 ящика консервированной сайры.
По данному факту разбирательство проводит Государственная морская инспекция Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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