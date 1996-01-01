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Население Приморья разоружается
На днях 68-летний житель села Веселый Яр решил расстаться с арсеналом, который хранил у себя долгое время. Всего в районный ОВД пенсионером-"оружейником" было сдано 159 патронов, две тротиловые шашки общим весом 600 г, 7 детонаторов и 1 мина.
По словам пенсионера, все боеприпасы он нашел в районе местной свалки еще в мае прошлого года. Узнав о проходящей в Приморском крае акции "Сдай оружие", мужчина, не задумываясь, решил избавиться от опасных и к тому же незаконно хранящихся боеприпасов, ну и, подзаработать на этом.
ДосьеЦель проводимой на территории Приморского края акции "Сдай оружие" - изъять из оборота оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В ходе проведения акции любой житель края получает возможность добровольно сдать в милицию незарегистрированное ружье, пистолет, а также обрез, гранату, мину, снаряд, получив за проявленную сознательность соответствующее вознаграждение. За это гражданин не только освободится от уголовной ответственности в части незаконного хранения оружия, но и получит денежное вознаграждение. Выплаты производятся за счет средств фонда содействия правоохранительным органам.
Прейскурант на сданные огнестрельные и взрывчатые девайсы кому-то покажется скромным, но Управление внутренних дел по Приморскому краю лишний раз напоминает гостям и жителям Приморья, что за проявленную ответственность и добровольную сдачу оружия вознаграждение гарантированно.
Установлены следующие размеры денежных компенсаций:
1. 5000 рублей за каждую единицу автоматического оружия.
2. 4500 рублей за каждую единицу короткоствольного боевого оружия или короткоствольного служебного оружия с нарезным стволом.
3. 2500 рублей за каждую единицу охотничьего оружия с нарезным стволом.
4. 1000 рублей за каждую единицу гладкоствольного оружия
5. 500 рублей за каждую единицу газового, огнестрельного бесствольного оружия самообороны или холодного оружия 6. 3000 рублей за каждую гранату, мину, снаряд.
7. 2000 рублей за каждые 1000 граммов взрывчатых веществ.
8. 10 рублей за каждую единицу боеприпаса
Желающим получить денежное вознаграждение необходимо предоставить в территориальное подразделение органов внутренних дел заявление с указанием лицевого счета (сберегательная книжка, банковская карта) и свои паспортные данные. В заявлении указываются обстоятельства обнаружения оружия или взрывчатого вещества (место, время, условия).
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