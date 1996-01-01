Приговор полковнику Александру Астафьеву вызвал резонанс

Неоднозначно его оценил в комментарии "ЗР" и известный приморский юрист, руководитель Владивостокского центра по изучению организованной преступности, профессор Виталий НОМОКОНОВ. Кстати, у него учились многие сегодняшние прокуроры и судьи.

- 19 марта был вынесен приговор полковнику Александру Астафьеву, бывшему начальнику Центра государственной защиты при УВД Приморского края. Он обвинялся в совершении сразу двух преступлений - злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч.1 УК РФ) и превышении власти при отягчающих обстоятельствах (ст. 286 ч.3 УК РФ). Первореченский суд согласился с государственным обвинением и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, причем не условного срока, как это бывает в подавляющем большинстве подобных случаев, а вполне реального.

Ознакомившись с судебным приговором по делу Астафьева, не могу скрыть удивления и возмущения. Что это - непрофессионализм или злая недобросовестность?

В нашей политике борьбы с преступностью, по-моему, все больше доминирует опаснейшая тенденция игнорирования личности, ее социальных и правовых заслуг или, наоборот, степени общественной опасности при решении многих вопросов. Увы, множатся случаи, когда лидеры ОПГ и "авторитетные" бизнесмены никак "не устанавливаются следствием", отделываются условными сроками или даже оправданиями за тяжкие преступления, а заслуженные приличные люди, обвиненные в "странных преступлениях", отправляются за решетку, на освободившиеся места, вероятно, для того, чтобы проходить вместо тех парней тюремные университеты.

Полковника арестовали и обвинили вначале в мошенничестве за получение трех кондиционеров и компьютера от спонсоров, которые были оформлены надлежащим образом и приняты на баланс УВД края. Все это позже было аннулировано, поскольку никакого мошенничества изначально и не было. Но человек находится под стражей, и странным образом - как черт из табакерки - в следственных кабинетах появляется некто СОРОКИН, проживающий в США и находившийся, во всяком случае, согласно обнародованным документам, в международном розыске. Он делает заявление о совершении в отношении него в далеком 2001 г. именно полковником Астафьевым преступления в виде превышения власти - удара при задержании. А это по УК тянет лет на 10. Дело несколько раз продлевалось, вероятно, в силу особой сложности. Между тем, во внимание так и не было принято заявление защитника Астафьева о том, что 18.08.2009 г. в здании прокуратуры Владивостока в его присутствии (и в присутствии сотрудников ФСБ (!) Астафьеву угрожал физической расправой начальник службы безопасности Сорокина.

Не заметили. Не проверили и то, что в приговоре указано не существующее в природе место работы Астафьева - Владивостокский Центр по изучению организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ. Между тем центр не является юридическим лицом и никаких преподавателей в своем составе не имеет и не имел, да и в ДВГУ Астафьев не работал.

Те "белые нитки" и в предъявленных обвинениях. Даже если все, что написано в приговоре относительно фактических обстоятельств дела правда, то, как минимум, в одном из вмененных эпизодов, на мой взгляд, отсутствует состав преступления. Жаль, что ни судья, ни прокуроры, судя по всему, не потрудились внимательно изучить свежее постановление пленума Верховного суда от 16.10.2009 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий". А это им было бы очень полезно.

В названном постановлении, в частности, говорится: "При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать: корыстную заинтересованность - стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); иную личную заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.".

Вот эти пресловутые кондиционеры, установленные в служебном кабинете, поначалу вменялись полковнику Астафьеву как предмет мошенничества, которого не было, теперь их рассматривают как предмет корыстного злоупотребления, которого тоже нет, т.к., согласно приговору, произошло именно "незаконное безвозмездное обращение имущества", правда, в пользу государства.

Ну, и, наконец, судебно-медицинская экспертиза по эпизоду с Сорокиным. Она почему-то проводится в 2009 г., через 8 (!) лет после происшествия, по которому, к тому же, уже выносилось правовое решение. Это, вероятно, ноу-хау наших следователей?

Приговор в отношении Александра Астафьева, по-моему, - это просто еще одна расправа, совершенная от имени и под прикрытием государства, над невиновным. Короче, "заказуха". Горько и обидно. А сколько таких приговоров всего, кто-нибудь знает? И может быть, пора говорить о реформе всей правоохранительной системы, а не только МВД?