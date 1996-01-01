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Четверть миллиона долларов - взятка за рыбную квоту
Очередной коррупционный скандал разгорелся в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство). Помощника руководителя ведомства Игоря БАКУЛИНА обвиняют в получении взятки.
Дело против него возбудило следственное управление СК при Прокуратуре РФ, - сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на "Коммерсант". По данным следствия, господин Бакулин через посредника получил $250 тыс. от владельца рыболовецких компаний за победу на аукционе по распределению квот на вылов тихоокеанского лосося.
Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, Игоря Бакулина с владельцем рыболовецких компаний ООО "Пилон", ЗАО "Командор" и ЗАО "Шумшу" Иварсом ГРУНСБЕРГСОМ свел гендиректор торгового дома "Русские традиции" (торгует осетрами и икрой) Александр ВАСИЛЬЕВ. Первая встреча между ними состоялась 26 марта в кафе "Кофемания" на Трубной площади. Встреча проходила накануне аукциона по продаже долей квот для осуществления дрифтерного промысла лосося в исключительной экономической зоне РФ, который был проведен 31 марта в самом Росрыболовстве.
На этот аукцион предполагалось выставить 16 лотов на вылов пяти видов лососевых (нерки, кеты, кижуча, чавычи и горбуши) в трех экономических зонах - Западно-Беринговоморской, Северо-Курильской и Южно-Курильской. Первоначальная цена каждого лота, как стало известно "Ъ", варьировалась от 7,6 млн до 11 млн руб. Речь причем шла о дрифтерном (запрещенном в 2009 г.) способе лова лососевых в промышленных масштабах, при котором используют многокилометровые сети.
Господин Грунсбергс хотел поучаствовать в аукционе, который сулил немалую прибыль победителям. Его желание было озвучено на встрече с Игорем Бакулиным, а уже дальнейшие переговоры проходили через господина Васильева. Стороны договорились, что в число победителей аукциона войдут три сахалинские рыболовецкие компании господина Грунсбергса, но это будет стоить ему $250 тыс. Условия высокопоставленного чиновника Росрыболовства были приняты господином Грунсбергсом, но с поправкой на то, что деньги будут передаваться траншами - в обмен на конкретные шаги чиновников.
Первые $50 тыс. господин Грунсбергс передал для господина Васильева через курьера в ресторане "Аврора". Второй и последний транш в размере $90 тыс. был передан предпринимателем 21 апреля в баре на Трубной площади в обмен на копии приказа Росрыболовства о распределении квот в пользу Иварса Грунсбергса. Сразу после этого господин Васильев был задержан оперативниками главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Потом под стражу взяли Игоря Бакулина. Почему предприниматель отказался от дальнейших выплат чиновнику и посреднику, обратившись в правоохранительные органы, газете неизвестно. Получить комментарии от представителей Росрыболовства "Ъ" не удалось.
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