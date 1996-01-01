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"Чичиковы" в МЧС
В Приморском крае задержаны и взяты под стражу два высокопоставленных пожарных и еще в отношении двоих решается вопрос об избрании меры пресечения. Коллеги попавших под следствие полагают, что истинной причиной уголовных дел стала борьба внутри регионального управления МЧС, которому сейчас подчиняются пожарные.
Следственное управление СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю во взаимодействии с краевыми Управлениями ФСБ и УВД расследует два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под следствием оказались высокие должностные лица госучреждений "Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Приморскому краю" и "Отряд технической службы федеральной противопожарной службы по Приморскому краю".
Задержаны и находятся под стражей начальник пожарной спецчасти по тушению крупных пожаров Феликс КАРТАВЦЕВ и его подчиненный Вадим ВОЛОЧАЙ. Решается вопрос о заключении под стражу в отношении руководителя краевого отряда технической службы противопожарной службы Любомира КОВАЛЕВА и его заместителя. Всем им предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По официальной версии, озвученной следственными органами, с 2001 по 2010 гг. высокопоставленные мошенники фиктивно трудоустроили 16 человек и получали за них заработную плату, а также пользовались предусмотренными законами льготами. Например, бесплатным проездом к месту проведения ежегодного оплачиваемого отпуска пользовались знакомые и родственники подозреваемых, не имевшие никакого отношения к противопожарной службе. По приблизительным подсчетам ущерб от действий приморских "чичиковых" составил около 4 млн руб.
Однако в неофициальных беседах пожарные утверждают, что арест высокопоставленных "пожарных" стал результатом закулисных интриг. Дескать, руководство ГУ МЧС по Приморскому краю решило "сдать" непокорных руководителей, имевших свой взгляд на проблему пожаротушения в Приморском крае и расходование бюджетных средств.
Дело в том, что после передачи пожарной службы из системы МВД в МЧС на ключевых руководящих должностях оказались бывшие военные, мало что смыслящие в пожарном деле. А специалистам пожарного дела выполнять их приказы с каждым годом становилось труднее. Рядовые сотрудники МЧС в кулуарах и вовсе сплетничают, что их "контора" - "прачечная" по отмывке бюджетных средств для пополнения счетов одной российской партии.
Есть и "частная" версия, которую выдвигают знатоки внутриведомственной кухни МЧС. Ее приверженцы с уважением отзываются об арестованных и утверждают, что они пошли на нарушение закона ради общего дела и подчиненных. Будто бы боевые офицеры-огнеборцы КАРТАВЦЕВ и КОВАЛЕВ деньги, получаемые за "мертвых душ", использовали не на личные нужды, а на доплаты сотрудникам.
Вот как прокомментировал задержание сотрудников ГУ МЧС по Приморскому краю один юзер в Интернете (цитата): "...хорошие люди! И Картавцев, и Ковалев! Начинали свою службу с рядовых офицеров, сами работали на пожарах и за это копейки получали! ...А за счет мертвых душ другие молодые и инициативные получали вдвое больше (зарплата пожарного 15-20 тыс. руб., а вторая работа запрещена законом)...".
Иными словами, следователям придется столкнуться с тем, что коллеги будут покрывать своих.
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