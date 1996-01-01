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Нужны приемники для нелегалов
Основным фактором, создающим предпосылки для нарушений миграционного законодательства Российской Федерации в округе, является неконтролируемая внешняя трудовая миграция, в первую очередь из стран СНГ.
К такому выводу пришла межведомственная комиссия при полпреде по вопросам предупреждения и пресечения незаконной миграции в Дальневосточном федеральном округе. Участники заседания, которое вел заместитель полпреда Владимир СЫРКИН, отметили, что правоохранительными органами недостаточно организована работа по выявлению каналов незаконной миграции. Межведомственная комиссия при полпреде считает, что необходимо принятие мер по повышению эффективности реализации региональных программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и развитию системы организованного набора иностранных работников. Так, за последние два года Хабаровский край принял 65 участников программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, а численность переселившихся в край вместе с членами семей составила 139 человек.
"Из-за отсутствия на территории округа специальных учреждений для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, затрудняется исполнение решений судов об их выдворении. Ситуация значительно обострится в связи с предстоящей передачей ФМС России данных функций. Требуется принятие федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих содержание иностранных граждан в специальном учреждении, создаваемом органами власти субъектов Российской Федерации", - говорится в материалах заседания.
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