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Комитет на страже производства
Травматизм на производстве, а также вопросы охраны труда даже в такой сложной экономической ситуации, остаются актуальными для правоохранительных органов.
Только следственные органы Следственного комитета по Приморскому краю, не считая других федеральных и региональных надзорных и контролирующих органов, ежегодно проверяют факты сотен случаев травматизма на производстве и по уже сложившейся традиции 28 апреля - во Всемирный день охраны труда, подводят итоги своей деятельности.
Увы, но сегодняшний производственный травматизм, резюмируют следователи, мало отличается от того, что мы имели 10, 20 или 50 лет назад, когда несчастные случаи на производстве происходили больше не по техногенным причинам, а, скорее, становились результатом так называемого "человеческого фактора".
Невнимательность, игнорирование элементарных требований правил безопасности, халатность - все это в конечном итоге приводит к травмам, болезням, профессиональным заболеваниям, а нередко и смерти.
Так в 2009 г., отделы СУ СК по Приморскому краю проверили более 400 случаев травматизма на производстве, и только в одном случае установлены признаки состава преступления и возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ, предусматривающая уголовное преследование за нарушение правил охраны труда. За нарушения правил техники безопасности был осужден машинист буровой установки, по вине которого погиб рабочий.
Следственный комитет по Приморскому краю обращается ко всем трудящимся: на производстве быть осторожными, предусмотрительными и внимательными, не допускать преступной небрежности как по отношению к лицам, безопасность которых зависит от вашего участия, а также и по отношению к собственной безопасности на производстве.
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