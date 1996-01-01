Депутата ЗСПК задержали в Шереметьево-2

В апреле этого года депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей СОФИН был объявлен в федеральный розыск. 22 апреля он был задержан в Москве в аэропорту Шереметьево-2 при попытке покинуть пределы Российской Федерации.

Задержание депутата проходило в рамках расследуемого уголовного дела о контрабанде.

Как сообщили в следственном управлении СК при Прокуратуре РФ по Приморскому краю, в прошлом году Софин с целью личного обогащения организовал постоянно действующий канал перемещения через таможенную границу РФ контрабанды. По версии следователей, депутатом была создана организованная группа специалистов, обладающих известными материальными ресурсами и опытом работы в области внешнеэкономической деятельности. Верхняя одежда и нижнее белье, говорится в документах следствия, облагаемые более высокими таможенными пошлинами, шли под "прикрытием" товаров строительной группы и хозяйственного назначения, не подпадающих под профили риска. Деятельность группы осуществлялась через подставную фирму. Товары народного потребления ввозились через Китай под видом утеплителя, туалетной бумаги и других товаров хозяйственного назначения. В мае 2009 года в ходе проведения органами ФСБ спецоперации во время выгрузки контрабандного товара преступная деятельность злоумышленников была пресечена.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.