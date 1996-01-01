Начальник "сгорел"

Начальник отряда федеральной противопожарной службы полковник Александр ВАРЧЕНКО, не имея полномочий, выдавал руководителям коммерческих предприятий заведомо ложные заключения о соблюдении требований пожарной безопасности.

Как установила прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре, на основании фиктивного заключения, выданного Варченко, в городе было открыто и осуществляло незаконную деятельность круглосуточное кафе "Эдо" с залом до 50 человек. В ходе расследования будут установлены все предприятия, которым Варченко выдал фиктивные заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Всего в Хабаровском крае проверено более 300 объектов и выявлено 1 500 нарушений правил пожарной безопасности.