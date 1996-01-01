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Чьи-то электропилы уходят почти даром

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом слухе можно было бы усомниться, если бы наш корреспондент не оказался в подобной ситуации сам. А слух заключался в том, что к горожанам на улице подходили люди восточного типа и предлагали купить совсем за копейки великолепные бензопилы "Хускварна", и, по крайней мере, одна такая пила на глазах была продана буквально сходу.

Что еще отметил наш источник, так это то, что проданная пила была очень уж похожа на те, которыми сегодня работники городского благоустройства обрезают по городу мешающие ему деревья и ветки.

Подтверждение слуха последовало буквально в минувшее воскресенье, 18 апреля. К нашему сотруднику подошел молодой человек именно восточного типа с прекрасной новенькой бензопилой и предложил купить всего за 7 тысяч рублей, при том, что она вроде бы по-настоящему стоит все 14 тыс. При этом он тут же продемонстрировал, что пила нормально работает. Узнав, что у покупателя 7 тысяч нет, он был согласен продать и за 2 тысячи, которые имелись. Однако последовавший и в этом случае отказ от совершенно ненужной покупки был парирован новым предложением: "Возьми за 300!". В общем, все успешно шло к тому, что пила будет просто подарена.

Интересно то, что, как продавец утверждал, бензопила эта была не краденой, и в доказательство этого показывал паспорт на это изделие. И, наверное, это правда. Вероятно, кем-то пилы раздаются на халяву, и это подпитывает торговлю конкретным товаром. Хотя, это может быть и интересным компонентом "развода кроликов".

Рубрика "Ходят слухи, что…"

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