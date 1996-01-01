Наркоманов уволят со стройки ДВФУ

7 апреля состоялся совместный рейд сотрудников службы безопасности дальневосточного филиала ЗАО "Крокус Интернэшнл", приморского УФСКН и УВД по Приморскому краю по местам проживания рабочих подрядных и субподрядных организаций, принимающих участие в строительстве ДВФУ на о. Русский.

По данным службы безопасности дальневосточного филиала ЗАО "Крокус Интернэшнл", в ходе проверки с использованием служебно-розыскных собак были выявлены несколько лиц из числа строителей, которые находились в местах проживания в состоянии наркотического опьянения. Они были доставлены на освидетельствование в медучреждение. В настоящее время проводится работа с данными лицами на предмет установления возможных мест хранения и сбыта наркотиков на территориях, примыкающих к стройплощадке ДВФУ.

Сотрудники службы безопасности дальневосточного филиала ЗАО "Крокус Интернэшнл" подтвердили, что все лица, задержанные по подозрению в употреблении запрещенных веществ, будут уволены. Как сообщил пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ" Александр Огневский, принимаются все меры для того, чтобы не допустить приема на работу лиц с противоправным и антисоциальным поведением, и в ближайшее время будут усилены меры по более строгому приему кандидатов на работу.