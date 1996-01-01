Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первореченский рынок под угрозой закрытия
Еще полгода назад бизнесмены не могли предположить, что их успешный, процветающий Первореченский рынок окажется под угрозой закрытия в результате атаки рейдеров.
Во вторник, 13 апреля, в недостроенном здании "Первореченского рынка", которое оказалось в центре повышенного внимания городской прокуратуры, представители ОАО "Сельхозрынок" провели пресс-конференцию. На ней предприниматели рассказали журналистам, что их бизнес оказался под давлением.
И.о генерального директора ОАО "Сельхозрынок" Сергей ДМИТРИЕВ не скрывал перед журналистами озабоченности по поводу действий силовых структур в отношении их предприятия.
"Сегодня прокуратура города Владивостока старается доказать, что строительство восьмиэтажного здания незаконно. Однако собственник имущественного комплекса в судах доказывает, что строительство ведется в рамках закона. Но опасения вызывает то, что работающее предприятие, оказывающее услуги по организации розничной торговли ОАО "Сельхозрынок", оказалось на грани закрытия. 29 марта только решение краевого суда позволило предприятию продолжать работу, - заявил Сергей Дмитриев.
Предприниматели, работающие на рынке, были более откровенны. По их словам, 24 марта в здании Первореченского рынка весь день шел обыск. Более 30 работников силовых структур обыскивали почти 15 тыс. кв. м. В ходе обыска изымалась документация, не имеющая никакого отношения к деятельности рынка. "Кроме того, досмотру подвергались посетители, пытавшиеся выехать с территории рынка на своих автомашинах. После этого к нам зачастили с проверками милиция, пожарный надзор, Роспотребнадзор. Из документов, предъявленных нам, видно, что все делается по предписанию прокуратуры", - утверждали выступающие.
Впервые перед СМИ выступила жена арестованного коммерческого директора ОАО "Сельхозрынок" Эдуарда БОНДАРЕНКО. Напомним, что Эдуарду Бондаренко вменяется клевета в отношении прокурора г. Владивостока Дмитрия РОМАНЧЕНКО. По решению суда обвиняемый Бондаренко был задержан, затем арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 129, часть 3 УК.
Примечательно, что Мария БОНДАРЕНКО не собиралась рассказывать что-либо журналистам. Однако в ходе пресс-конференции молодая девушка не совладала с нервами, расплакалась и стала отвечать на вопросы журналистов. "Я не верю, что у Эдуарда были какие-то претензии и обиды в адрес прокурора города. Тем более чтобы он писал на заборе или развешивал баннеры. Он никогда бы не стал этим заниматься. Насколько мне известно, он ни в чем не признался. Эдуард честный и сильный человек. С тех пор, как муж попал в СИЗО, свиданий не было. Честно говоря, я боюсь даже говорить с вами. Меня, как и мужа, допрашивали, требовали, чтобы дала показания на руководство "Сельхозрынка". Мне обещали кучу проблем, даже на моей работе мое руководство ходило на допросы. Не знаю, что нужно сделать, чтобы нашли того, кто на самом деле виновен. Боюсь за завтрашний день, это по-настоящему страшно, когда нельзя найти справедливость".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин