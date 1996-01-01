Первореченский рынок под угрозой закрытия

Еще полгода назад бизнесмены не могли предположить, что их успешный, процветающий Первореченский рынок окажется под угрозой закрытия в результате атаки рейдеров.

Во вторник, 13 апреля, в недостроенном здании "Первореченского рынка", которое оказалось в центре повышенного внимания городской прокуратуры, представители ОАО "Сельхозрынок" провели пресс-конференцию. На ней предприниматели рассказали журналистам, что их бизнес оказался под давлением.

И.о генерального директора ОАО "Сельхозрынок" Сергей ДМИТРИЕВ не скрывал перед журналистами озабоченности по поводу действий силовых структур в отношении их предприятия.

"Сегодня прокуратура города Владивостока старается доказать, что строительство восьмиэтажного здания незаконно. Однако собственник имущественного комплекса в судах доказывает, что строительство ведется в рамках закона. Но опасения вызывает то, что работающее предприятие, оказывающее услуги по организации розничной торговли ОАО "Сельхозрынок", оказалось на грани закрытия. 29 марта только решение краевого суда позволило предприятию продолжать работу, - заявил Сергей Дмитриев.

Предприниматели, работающие на рынке, были более откровенны. По их словам, 24 марта в здании Первореченского рынка весь день шел обыск. Более 30 работников силовых структур обыскивали почти 15 тыс. кв. м. В ходе обыска изымалась документация, не имеющая никакого отношения к деятельности рынка. "Кроме того, досмотру подвергались посетители, пытавшиеся выехать с территории рынка на своих автомашинах. После этого к нам зачастили с проверками милиция, пожарный надзор, Роспотребнадзор. Из документов, предъявленных нам, видно, что все делается по предписанию прокуратуры", - утверждали выступающие.

Впервые перед СМИ выступила жена арестованного коммерческого директора ОАО "Сельхозрынок" Эдуарда БОНДАРЕНКО. Напомним, что Эдуарду Бондаренко вменяется клевета в отношении прокурора г. Владивостока Дмитрия РОМАНЧЕНКО. По решению суда обвиняемый Бондаренко был задержан, затем арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 129, часть 3 УК.

Примечательно, что Мария БОНДАРЕНКО не собиралась рассказывать что-либо журналистам. Однако в ходе пресс-конференции молодая девушка не совладала с нервами, расплакалась и стала отвечать на вопросы журналистов. "Я не верю, что у Эдуарда были какие-то претензии и обиды в адрес прокурора города. Тем более чтобы он писал на заборе или развешивал баннеры. Он никогда бы не стал этим заниматься. Насколько мне известно, он ни в чем не признался. Эдуард честный и сильный человек. С тех пор, как муж попал в СИЗО, свиданий не было. Честно говоря, я боюсь даже говорить с вами. Меня, как и мужа, допрашивали, требовали, чтобы дала показания на руководство "Сельхозрынка". Мне обещали кучу проблем, даже на моей работе мое руководство ходило на допросы. Не знаю, что нужно сделать, чтобы нашли того, кто на самом деле виновен. Боюсь за завтрашний день, это по-настоящему страшно, когда нельзя найти справедливость".