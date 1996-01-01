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Нынче грабят… ветеранов и пенсионеров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Накануне празднования 65-летия со дня Великой Победы участились ограбления пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Мошенникам, которые под видом социальных работников, принесших выплаты в честь приближающихся праздников, ветераны открывают двери… А те не стесняясь, уносят с собой пенсии стариков.

Как стало известно корреспонденту "ЗР", на днях в городе Артеме были ограблены пенсионеры, участники ВОВ. Мошенник, предоставив уведомление администрации Артема о празднике, который состоится для ветеранов в честь Великой Победы в одной из школ города, зашел к пожилым людям в квартиру, сообщил, что принес выплаты администрации и потребовал "сдачу" - 1000 руб. Ничего не подозревающие пенсионеры достали свои накопления. Молодой мошенник выхватил деньги и быстро скрылся. Спустя сутки он вернулся к этим же пенсионерам, которые опять открыли незнакомцу, и уже бесцеремонно стал копаться во всех "углах" квартиры. Обнаружив небольшую сумму, поспешил скрыться.

Соседи, услышав суматоху, поспешили вызвать милицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия. Выяснилось, что всем пенсионерам были отправлены по почте уведомления Администрации г.Артема, в которых ветераны приглашаются на празднование Дня Победы. Уведомления выглядят как открытка, причем на них отсутствуют номера телефонов, адреса, по которым можно уточнить информацию, печати, подписи чиновников.

Это не единственный случай мошенничества, и желающих нажиться на таком важном для страны событии с каждым днем все больше. К сожалению, не всегда пенсионеры отделываются лишь потерей денег, бывают случаи, когда их благодарят за Великую Победу не только кражами, но и побоями.

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