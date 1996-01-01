Наркополицейские Приморья шерстят клубы и дискотеки.

Клубы, бары и другие места отдыха молодежи являются также местами распространения наркотиков, как каннабисной группы, так и синтетических наркотических средств. Операция "Клуб" по выявлению сбытчиков в таких местах, которая проводится уже несколько месяцев, дает хорошие результаты.

Осенью была проведена проверочная закупка синтетического наркотика тенамфетамина ("экстази") в ночном клубе "Наутилус". Сбытчик был задержан и теперь проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Руководству клуба органами наркоконтроля было вынесено предписание о принятии мер в связи с незаконным оборотом наркотических средств в помещении.

Тем не менее попытки сбыта наркотиков продолжаются. Недавно у входа все в тот же "Наутилус" с поличным при сбыте наркотиков был задержан другой наркоторговец. Молодой человек, не так давно переехавший в Приморский край из другого региона, хоть и имел несколько высших образований, промышлял продажей гашишного масла. Сейчас в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба Управления наркоконтроля по Приморскому краю, меры к очистке клубов, кафе и баров от наркосбытчиков будут приниматься и дальше. Наркополицейские надеются на активную помощь и поддержку в этой работе со стороны руководства и служб безопасности этих заведений.

Кроме того, они обратились ко всем родителям с просьбой быть внимательнее к свои детям, к тому, какими они возвращаются домой после посещения клубов, компьютерных залов, дискотек и других развлекательных заведений и при симптомах наркотического опьянения сигнализировать об этом в органы наркоконтроля по "телефону доверия" 42-06-06.