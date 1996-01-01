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Операция "Клуб"
Наркополицейские Приморья шерстят клубы и дискотеки.
Клубы, бары и другие места отдыха молодежи являются также местами распространения наркотиков, как каннабисной группы, так и синтетических наркотических средств. Операция "Клуб" по выявлению сбытчиков в таких местах, которая проводится уже несколько месяцев, дает хорошие результаты.
Осенью была проведена проверочная закупка синтетического наркотика тенамфетамина ("экстази") в ночном клубе "Наутилус". Сбытчик был задержан и теперь проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Руководству клуба органами наркоконтроля было вынесено предписание о принятии мер в связи с незаконным оборотом наркотических средств в помещении.
Тем не менее попытки сбыта наркотиков продолжаются. Недавно у входа все в тот же "Наутилус" с поличным при сбыте наркотиков был задержан другой наркоторговец. Молодой человек, не так давно переехавший в Приморский край из другого региона, хоть и имел несколько высших образований, промышлял продажей гашишного масла. Сейчас в отношении него также возбуждено уголовное дело.
Как сообщила пресс-служба Управления наркоконтроля по Приморскому краю, меры к очистке клубов, кафе и баров от наркосбытчиков будут приниматься и дальше. Наркополицейские надеются на активную помощь и поддержку в этой работе со стороны руководства и служб безопасности этих заведений.
Кроме того, они обратились ко всем родителям с просьбой быть внимательнее к свои детям, к тому, какими они возвращаются домой после посещения клубов, компьютерных залов, дискотек и других развлекательных заведений и при симптомах наркотического опьянения сигнализировать об этом в органы наркоконтроля по "телефону доверия" 42-06-06.
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