По коррупции в МВД ударят декларацией

Министр внутренних дел Рашид НУРГАЛИЕВ своим приказом создал в МВД структуру, к уже имеющимся подразделениям собственной безопасности и контрольно-профилактическим отделам, чьей задачей станет борьба с коррупцией.

Как сообщили "Ведомости", помимо контроля за исполнением антикоррупционного законодательства и создания ведомственных инструкций новое управление займется проверкой справок о доходах и имуществе сотрудников. При необходимости сотрудники нового управления будут сообщать о своих подозрениях в подразделения собственной безопасности МВД.

Пока же в УВД по Приморскому краю создание нового подразделения никак не комментируют - из столицы на этот счет еще не пришли разъяснения. Тем не менее, как объяснила "ЗР" сотрудник пресс-службы Екатерина ПОЛЯНСКАЯ, все сотрудники УВД, а также районных, городских органов внутренних дел края, предупреждены и под роспись обязаны до 30 апреля этого года заполнить и сдать декларации о доходах и имущественному положению, включая ближайших родственников, в том числе и несовершеннолетних детей. Сами сотрудники пресс-службы уже подали соответствующие бумаги в соответствующие органы, призналась Екатерина Полянская.

Декларирование имущественного положения сотрудников милиции, а также членов их семей проводится впервые. Если вновь созданная структура отнесется к поданным декларациям со всей ответственностью, а собственная безопасность начнет проверять сомнительные декларации, то многим не поздоровится, считают сами милиционеры.