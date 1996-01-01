Крабам дали волю

В Дальневосточном морском государственном биосферном заповеднике проведена очистка акватории от браконьерских крабовых ловушек.

Район островов Римского-Корсакова является чрезвычайно привлекательным для браконьеров местом, причем не только тех, которые промышляют трепанга, но и краба. Краболовные суда регулярно наблюдаются вблизи границ морского заповедника, зачастую заходят на его акваторию. Такие суда неоднократно задерживались охраной заповедника, но акция по очистке акватории от ловушек проводилась впервые. Всего за один выход в море было поднято три крабовых порядка со 152 ловушками. Общий улов составил свыше полутора тонн крабов разных видов. Все они были выпущены в море.

- Такие работы - составная часть мероприятий по пресечению браконьерства, - сказал в интервью "ЗР" директор заповедника Андрей МАЛЮТИН. - Даже осознание того, что можно потерять ловушки (цена одной составляет около 1000 руб.), может остановить некоторых капитанов от установки крабовых порядков в заповедных водах залива Петра Великого.