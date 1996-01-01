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Милиция "попросила" митингующих на выход
Милиционеры Владивостока пустили в ход не только кулаки, но и тяжелые ботинки против участников несанкционированного митинга в защиту свободы слова на центральной площади краевого центра 31 марта, хотя еще за две недели до этого местная власть разрешила подобную акцию протеста.
Организаторы акции в защиту свободы слова подали заявку на ее проведение 16 марта. Администрация края отказалась его санкционировать, обосновав свое решение тем, что некто Игорь КУЗЬМЕНКО собирается провести там же и в это же время свой митинг. Оппозиции предложили вместо центральной площади собраться на Змеинке, в самом отдаленном уголке Первомайского района города. Оппозиция сочла это предложение издевательством и решила не менять своих планов.
31 марта на площади собралось меньше сотни человек. Они развернули плакаты "Свобода слова - Свобода выборов", "За нашу и вашу свободу". Участники акции надели зеленые марлевые повязки как символ ограничения свободы слова, взяли в руки листы бумаги с цифрой "31" и начали раздавать прохожим Конституцию РФ.
Сотрудники милиции в мегафон призвали собравшихся разойтись, так как митинг не санкционирован. В ответ депутат Думы Владивостока от КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ объявил, что это вовсе не митинг, а он проводит встречу со своими избирателями. Однако милиционеры приступили к силовым действиям. Одним из первых в автозак забросили представителя ТИГРа Артема САМСОНОВА, волоком протащив по асфальту. Как позже поставили диагноз врачи, ему повредили шейные позвонки и он получил сотрясение мозга. Всего задержали шесть человек.
- Мы поехали за задержанными. Но в суд нас не пустили. Даже Павла АШИХМИНА, который представил документы о том, что он является адвокатом Самсонова. А двух девушек, пытавшихся пройти в здание, милиционер ударил так, что они упали, - рассказал "ЗР" участник акции, один из лидеров ТИГРа Максим ВЕДЕНЕВ.
Суд оштрафовал задержанных за участие в несанкционированном митинге на сумму от 500 до 1500 руб. А троим еще предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам милиции, за что возможен арест. Организатор акции Александр КУРОВ уже за решеткой. Еще двоим грозит такой же приговор. Суд по Артему Самсонову по состоянию здоровья перенесен на 14 апреля.
Пострадавшие сразу написали заявления в Ленинский РОВД Владивостока "по факту незаконных действий сотрудников милиции, повреждения одежды и вещей, телесных повреждений". Параллельно обратились в прокуратуру. "Мы сами намерены привлечь к ответственности всех виновных в происшедшем - не только сотрудников милиции, учинивших беззаконие, но и администрацию Приморья", - заявили участники акции протеста в своем пресс-релизе.
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