Операция "Ваня" - 2

(Продолжение. Начало - в номере 97)

Круто или нет, предстояло определить иностранным получателям, но, сам того не ведая, Лукин невольно поспособствовал установлению еще двух контактов Белошапкина и Попова за бугром. Причем, как выяснилось, контактов основных. Вечером того же дня Белошапкин сделал международный звонок. Разговаривал с неким Ваней, азиатское происхождение которого недвусмысленно выдавал ядреный акцент. Разговаривали об уже сделанных заказах и договаривались о встрече на территории Поднебесной через пару дней. Ну, а буквально, через 15 минут в том же направлении Белошапкин сделал еще один звонок. На этот раз "Алексею". Новому визави он также сообщил о приезде на майские праздники и предупредил, что у него есть что-то новенькое. Под этим новеньким, как показала дальнейшая разработка, он и подразумевал диски Лукина.

Нужен крупняк

Было понятно, что Ваня и Алексей представляют разные "конторы" - один, скорее всего, правительственную, второй - возможно, частную коммерческую. Промышленный шпионаж - явление не редкое, и в этом плане частный бизнес даже в собственной стране зачастую конкурирует с государством. Есть предположение, что в данном случае победу одерживало государство. Если судить по суммам вознаграждений. 30 апреля Белошапкин связывался с Ваней по телефону еще раз, и тот сообщил, что деньги за выполненные заказы пришли - более $1 млн. Не удивительно, что при таких щедрых масштабах вознаграждений диски в итоге достались сначала Ване, а уже потом Алексею. Лукин же буквально из кожи вон лез, чтобы успеть добыть к визиту Белошапкина и Попова за границу хоть какой-нибудь товар.

Действовал Лукин при этом опять же не очень осторожно. Сначала засветил еще одного подельника - капитана Виталия КОВАЛЕВА, с которым обсуждал содержание подготовленных к контрабанде дисков с программным обеспечением истребителей, а затем и вовсе пристал к "ненадежному" Сергею СЕМЕНОВУ с предложением принять участие в выгодной сделке по подмене новых авиационных двигателей на списанные. Семенов наотрез отказался, огорошив Лукина заявлением, что ему вполне хватает денежного довольствия. С такой повернутой на честности упертостью связываться было крайне рискованно. Пришлось Попову и Белошапкину выполнять за Лукина львиную долю работы за уже обещанный авиадвигатель.

Правда, после своей поездки в Китай. Пробыли они в Поднебесной недолго - с 3 по 5 мая. Вернулись, судя по всему, не очень довольные, поскольку большую часть заказов прихватить с собой не смогли. Однако и за то, что успели перевезти, деньги они, похоже, не получили. А если и получили, то не те, на которые рассчитывали. Аккурат после Дня Победы теперь уже Попов интересовался у Вани, как идут дела с просмотром привезенных "фильмов".

- Пока никак, - уклончиво ответил Ваня. - Открыть не можем...

- Чего-то они мутят, - перезвонил Попов Белошапкину.

- Ну а что ты хотел? Им крупняк нужен, чтобы нас ценили. Тогда и за мелочовку платить будут нормально.

- А что у нас с двигателем?

- Да все готово. Можно сегодня съездить забрать.

- Едем.

Никаких тебе охранников...

Съездили опять же в Артем. Только не на саму авиабазу, а в жилой городок гарнизона. Здесь их уже поджидал непосредственный "контакт" Белошапкина, некто ГУСЕЙНОВ. Тоже из военнослужащих. Если кто-то предвосхищает дальше захватывающую операцию по подмене авиадвигателей а-ля "Миссия невыполнима", то вынуждены вас разочаровать. В российской действительности все происходит гораздо прозаичней - пара коробок на тележке от машины к машине да полиэтиленовый мешок, обмотанный веревкой. Никаких тебе сигнализаций в виде лазерных лучей, через которые нужно перепрыгивать, используя навыки кунг-фу, ни вооруженных до зубов охранников, чутко реагирующих на топот лапок бегущего таракана. Десять минут тяжелой физической работы, и этой же ночью оперативники находят в гараже Белошапкина газотурбинный двигатель-энергоузел Су-27 ГТДЭ-117-1. В том же полиэтилене и с той же веревкой.

Сам Белошапкин о побывавших в его гараже непрошеных гостях, естественно, ничего не знал. 13 мая он позвонил Ване и сообщил, что все готово и через пару дней они с Поповым наведаются в Поднебесную еще раз. Ну и, уже по традиции, поинтересовался, как там продвигается дело с просмотром дисков.

- Еще не открыли, - скупо сообщил Ваня.

- Может, вам нашего спеца привезти? - поинтересовался Белошапкин.

- Спасибо, не надо. У нас просто русской версии "Виндоуз" нет. Скоро поставим. Вы бы лучше с нашим договором побыстрей проблемы решали. Долго что-то тянете.

- Я же сказал, все готово, скоро выезжаем, - несколько сердито огрызнулся Белошапкин и повесил трубку.

Вот ведь сволочи, так и норовят на халяву все захапать, а мы тут рискуй из-за них, - подумалось ему вдруг. На волне этого раздражения он позвонил Алексею.

- Есть диски, - сообщил он ему без особых предисловий, и коротко объяснил их содержание.

- Сколько? - также деловито поинтересовался Алексей.

- 35, нет 40 тысяч баксов.

- Хорошо, - быстро согласился Алексей.

Неожиданная сговорчивость Алексея заставила Белошапкина мучиться угрызениями совести. Совесть подсказывала, что нужно было запросить больше, а уже потом, если не получится, соглашаться на 40 тысяч. Ведь знает же всю подноготную их торгов, и так проперся. Промучившись с недельку, 21 мая Белошапкин, наконец, сообщил Алексею, что цена дисков оказалась несколько выше.

- Сколько? - Опять невозмутимо поинтересовался Алексей.

- 45 и еще 12 кое-кому, - затаив дыхание, предложил новую цену Белошапкин.

- Хорошо, я понял, - вновь вроде бы как согласился Алексей.

- Ура, - шепотом похвалил сам себя Белошапкин, закончив переговоры.

Теперь поездка в Китай в любом случае имела практический смысл. Еще бы двигатель вывезти, и, в принципе, можно брать небольшой отпуск. А еще лучше вообще все до кучи вывезти и в зависимости от цены раскидать по заказчикам. До кучи так до кучи. Последнюю декаду месяца Белошапкин и Попов практически не вылезали из машин. Готовили к отправке все, что можно: "книги", "рыбу", "головы", приборы для зажигания топливной смеси, аппараты для наведения. Попутно делали новые заказы - также на книги, авиадвигатели, электросхемы к ракетам и так далее. Что-то размещали в гараже у Белошапкина, что-то у остальных участников все более раскрывающейся преступной цепочки, к которым присоединялись сотрудники Гродековской таможни и ДВОТ, жители поселка Пограничный, новые военнослужащие.

Шпионская бухгалтерия

С товаром проблем практически не возникало. Некоторую нервозность в подготовке к масштабной отправке груза за кордон вносило поведение заказчиков. То Алексей вдруг позвонил и сказал, что информация на четырех дисках для них интереса не представляет, а пятый диск не открывается и что господин Ли (первая китайская фамилия, всплывшая во всей этой истории) сожалеет, что не может принять "квитанции" 46 и 117 - они нужны ему только вместе, а раздельно он за них платить не будет. То "Ваня" неожиданно начинал расхваливать кассеты, но отказывался от части "голов" и "рыбы", так же как Алексей, требуя определенные номера.

На комплектации груза это в принципе никак не сказывалось, поскольку тот же Алексей обещал, что примет "рыбы" столько, сколько привезут, а Ваня готов был забрать "квитанции", ненужные Алексею. Единственная проблема, которая возникала в связи с поведением заказчиков, касалась оценки стоимости того или иного товара. За что-то можно было просить больше денег у Вани, за другое - у Алексея, а от цены зависела и адресная расфасовка. В принципе, тривиальная бухгалтерия - сальдо, дебит, кредит. Споры об этом Попов и Белошапкин вели непрерывно. Не ссорились - упаси боже! - искали консенсус.

- Все равно за все заплатят, - решили сообща.

- Надо только пожестче свои интересы отстаивать и понаглей, - предлагал уже Белошапкин. - Зря мы, например, дали нам лапшу на уши навесить с этими насосами. Так они и с двигателем могут нас кинуть. Скажем, что все проверяли на стенде, и если у них опять чего-то не заработает, то это их проблемы, а нам вынь да положь за движок 18 штук.

- 18? - неуверенно переспрашивал Попов. - Не дороговато? Возьмут да и купят в другом месте подешевле.

- В каком месте? Могли бы - купили. Это только мы можем сделать через наши подвязки. Так что надо научить их ценить нас и уважать. Под статьей ходим, а копейки получаем...

- Ну, согласен, вообще-то, - подытоживал Попов.

И работали дальше. Даже обнаружение в Пограничном хвоста за Поповым никакой сумятицы в запланированный ход событий не внесло.

- Какой хвост? - удивился Белошапкин на сообщение одного из подельников в Пограничном. - У меня сын в ДВОТ работает, а у него связи везде, даже в ФСБ. Если бы что-то такое было, он бы сразу предупредил, и я точно знаю, что сегодня все опера выехали на автомобильные посты - наркотики из Китая шмонать да окорочка контрабандные.

Вот так, свято веря в свою неуязвимость, друзья и соратники по бизнесу все и подготовили к 16 июня. За границу отправились вместе. Товар должны были погрузить в локомотив поезда, убывающего в Китай, и "досмотреть" свои люди уже после их отъезда. Однако 17 июня случилось непредвиденное - локомотив с грузом неожиданно загорелся на подъеме и был вынужден вернуться на станцию отправления. Дальнейшая разработка операции смысла не имела, поскольку уже не связанные с Белошапкиным и Поповым таможенники могли повторным досмотром поднять излишний шум до их возвращения из Китая. Оперативники сами описали все, что находилось на локомотиве, и тут же взяли под контроль все контакты Белошапкина и Попова, дабы создать у них впечатление, что срыв поставки носит случайный характер и спецслужбы к нему отношения не имеют.

Белошапкин несколько раз звонил в Россию - пытался выяснить детали произошедшего через разные источники, включая сына. Все вроде бы сходилось - случайное возгорание, и на них никто не выходил. 18 июня оба вернулись из Китая через ту же Гродековскую таможню, откуда первые шаги по российской земле сделали уже в наручниках.

Опись обнаруженного у них военного имущества, секретной информации и прочей атрибутики торговли государственными интересами потянет на целый список. Они действительно чувствовали себя абсолютно неуязвимыми и даже иногда запечатлевали себя на фото вместе с контрабандным товаром. Разоблачение оказалось жестоким ударом для обоих, но особенно для педантичного и скрупулезного Попова, который виновным себя так и не признал, но в сентябре 2002 года повесился в собственной камере. По остальным - предварительное следствие шло почти полтора года. В общей сложности, к уголовной ответственности было привлечено 7 лиц, четверо из них - военнослужащие.

22 июня 2004 года Белошапкин был осужден на 11 лет, Лукин - на 10. Артюхов и Гусейнов отделались, правда, условными сроками, а в отношении сотрудника Гродековской таможни, принимавшего непосредственное участие во всей этой истории в тесной связке с ее "героями", и вовсе было вынесено всего лишь частное определение. Но худо ли бедно, а справедливость, как говорится, восторжествовала. Однако еще до вынесения обвинительных приговоров по этому делу выяснилось, что точку в истории "приморских шпионов" ставить было рано.

(Продолжение следует)