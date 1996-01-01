Таможенной академии - 10 лет

Во вторник 21 декабря на юбилее Таможенной академии широкой публике и студентам впервые представили нового начальника управления.

Эрнест БАХШЕЦЯН, недавно назначенный начальником ДВТУ вместо Виктора ВУГЛЯРА, показал себя человеком дела: по военному быстро поздравил академию с юбилеем и, подарив компьютерную технику, покинул торжественное мероприятие, не вступая в кулуарные беседы с таможенной общественностью.

Лестные слова, аплодисменты благодарных слушателей Владивостокского филиала Российской таможенной академии (ВФ РТА), награждения и подарки составили остальную часть торжественной церемонии. Академии в этом году есть что праздновать, помимо юбилея: бывшему и любимому студентами руководителю филиала Валентине ДИАНОВОЙ присвоили звание генерал-майора таможенной службы.