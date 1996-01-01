Полковник Астафьев пошел на сделку со следствием и получил 4 года

Суд приговорил заместителя начальника отдела по борьбе с организованными преступными формированиями УБОП при УВД Приморского края к четырем годам лишения свободы без права занимать государственные должности сроком на три года за превышение должностных полномочий. Сам осужденный Виктор АСТАФЬЕВ утверждал, что дело против него "заказали". Однако он не может обжаловать вердикт, поскольку пошел на сделку со следствием и процесс шел в упрощенном порядке.

- Следствием и судом установлено, что в декабре 2008 г. Астафьев, возглавляя Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ввел в заблуждение потерпевшего, в отношении которого следователь предпринял меры государственной защиты, и приобрел за его счет мебель, компьютер и кондиционеры на сумму свыше 90 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКП РФ по краю Аврора РИМСКАЯ.

Напомним подробности истории, о которой "ЗР" уже писал. Пострадавшим выступил бывший первый вице-губернатор Сергей СОПЧУК. Дело в том, что он находился под охраной после совершенного на него в конце января 2008 г. покушения. Однако срок охраны подходил к концу. Продлевать ли ее - должен решить суд. Но существенное значение имеет мнение ЦОГЗа, который до ареста возглавлял Александр Астафьев. Сопчук пришел к Астафьеву и предложил для ЦОГЗа оргтехнику. После их встречи ООО "Администрация автоперехода "Полтавка" пассажирское" приобрело для ЦОГЗа три кондиционера Galatec и один персональный компьютер. Вот это и стало основой для ареста Александра Астафьева, который утверждает, что действовал бескорыстно и по согласованию с руководством, что Сопчук сам предложил спонсорскую помощь. - Проконсультировавшись о порядке приема и постановки на инвентарный учет спонсорской помощи в финансово-хозяйственных подразделениях УВД, я договорился с Сопчуком о безналичном перечислении денег на счет магазинов, где такая техника была приобретена ЗАО "Полтавка" (погранпереход), подконтрольным Сопчуку, - объяснил в своем письме на имя министра МВД Рашида НУРГАЛИЕВА сам Александр Астафьев.

Еще 10 июня, то есть за шесть дней до ареста, Астафьев написал рапорт на имя исполняющего обязанности начальника УВД Приморского края Александра МАМРАКА: - Прошу поставить на баланс УВД по Приморскому краю 3 кондиционера Galatec ASW H 07 2009 г. выпуска, серийные номера D11825670800154, D11825670800212, D 11825670800152 стоимостью 12 тыс. 790 рублей каждый; ПВМ, Intel Core 2 Due 2009 г. выпуска, заводской номер 3845А711 (системный блок с монитором) стоимостью 19 тыс. 932,56 рубля, поступившие на безвозмездной основе от ООО "Администрация автоперехода "Полтавка" пассажирское".

На следующий день, 11 июня, Мамрак подписал приказ № 298 а/х о постановке на баланс УВД всей техники, "поступившей от юридического лица на безвозмездной основе для Департамента защиты свидетелей", а также поручает Управлению тыла (Пинаев А.В.) и УСС (Ильиных Н.В.) передать оргтехнику ЦОГЗу.

- Дело в отношении Астафьева на 100% заказное, - утверждает директор Центра по изучению организованной преступности, профессор ДВГУ Виталий НОМОКОНОВ, который многие годы знаком с Астафьевым. - Смешно говорить о коррумпированности человека, который за более чем 30 лет службы не накопил не только на собственное жилье, он снимал квартиру, но даже на автомобиль. Все, что у него было, - честное имя.

Сам Астафьев полагает, что Сергея Сопчука использовали против него высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. "Фактически начальник отдела 16 ОРБ ДСБ МВД РФ И. Новак (дислокация - г. Хабаровск) и его заместитель - полковник УФСБ РФ по Хабаровскому краю (прикомандирован к ГУ МВД РФ по ДВФО), он же бывший подчиненный М., организовали комплекс ОРМ в отношении меня", - заявил в уже цитированном письме на имя министра МВД РФ Александр Астафьев.

Он убежден, что причиной его преследования стала оперативная разработка, которую он вел в отношении крупного криминального авторитета, ранее судимого Т., который уже четыре года находится под охраной ЦОГЗа. Итогом разработки стала справка. - В справке сделаны выводы о создании Т. преступного сообщества с входящими в него структурными подразделениями, разрабатывающего планы (с последующей реализацией) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. убийств, - сообщает в своем письме Астафьев. - При проведении ОРМ, в т.ч. ПТП, подтвердились сведения о наличии у данного сообщества коррумпированных связей среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в Главном управлении МВД РФ по ДФО.

Информаторы Т. в правоохранительных органах сообщили ему о справке, подготовленной Александром Астафьевым, который готовился отправить ее в Москву. Но не успел. Его арестовали.

- Ему сказали: "Не примешь наши условия - живым не выйдешь. А согласишься с обвинением - отделаешься условным сроком", - пояснил "ЗР" источник, близкий к Астафьеву и правоохранительным органам.

Виктор Астафьев пошел на сделку со следствием и решил признать вменяемую ему вину. Но вместо условного получил реальный срок.