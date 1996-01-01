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Трубка "в подарок"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

День выдался на удивление очень теплым. Казалось, что ждем мы с нетерпением не Нового года, а праздника весны - 8 марта.

После занятий в университете я прогуливалась по Баляевскому рынку. Из толпы прохожих навстречу мне мчался симпатичный молодой человек с черными глазами и ослепительной улыбкой. Он спросил: "Который час?", отвесил парочку комплиментов. Затем с грустью в глазах попросил ему помочь. Из всего того, что он успел мне выпалить за несколько секунд своего монолога, я поняла, что ему нужны деньги. Но... не от меня. Ему на днях исполнилось восемнадцать лет (поздравляем!), и он просит у мамы в подарок "мобилу" (которая у него уже есть). Просто ему под таким предлогом проще взять у мамы деньги. Сумма немаленькая - 250 долларов. Я должна была выступить в роли продавца телефона, и 50 баксов от суммы причитались мне.

Мама его якобы работает в торговом центре "Бачурин", а мальчика зовут Владик (понятно, что имя вымышленное, сказал первое, что пришло в голову).

Я согласилась.

Пришли мы в торговый центр, Владик забежал туда, чтобы "посоветоваться с мамой". Вышел, радостным тоном сообщил мне, что покажет телефон сам, а я постою рядом. Мы зашли внутрь. Влад взял мой телефон, побегал вокруг меня, крикнул что-то наподобие: "Сейчас вернусь!" и исчез... вместе с моим телефоном. К великому моему сожалению и осознанию своей наивности и глупости, я поняла, что добровольно отдала свой телефон в руки сладкоголосого воришки.

В отчаянии я подошла к двум милиционерам. Они посоветовали впредь быть внимательнее и в следующий раз не поддаваться на подобные уловки. Они порадовались, да и я вместе с ними, что так хоть телефон и "утерян", зато голова осталась цела. Ведь нередко грабители отбирают телефоны силой, оставляя бывшему владельцу синяки и переломы. Поэтому не стоит доверять милым молодым юношам и девушкам, вымаливающим у вас телефон на две минуты.

Еще одну "мобильную" историю поведала мне одна моя знакомая. На том же Баляевском рынке ее привлекли побрекушки из морских камешков, ракушек и прочей красоты. Выбирая сувенирчики, она перекидывалась SMS-ками с подружкой, пряча телефон в карман сразу после очередного сообщения. Где-то через полчаса, когда выбор был сделал, она сунула руку в карман, а там... одиноко валялась SIM-карта.

Даже не столько обидно, сколько смешно. Надо же, какие честные! Телефон украли, а SIM-карту оставили...

Так что будьте бдительны. Не отвлекайтесь от покупок на SMS-сообщения. В противном случае держите телефон во внутреннем кармане ваших курток, дубленок и шуб. Туда без вашего ведома точно никто руку не протянет.

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