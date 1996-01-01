В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство

Оперативники Управления УР УВД по Приморскому краю раскрыли убийство, совершенное в минувший понедельник на улице Шилкинская во Владивостоке.

Напомним, тогда местные жители сообщили в милицию, что в припаркованной автомашине находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Приехавшие на место эксперты обнаружили на шее жертвы следы удушения и несколько ножевых ран. Оперативники установили, что все ценные личные вещи и документы, удостоверяющие личность убитого, были похищены.

Три дня понадобилось оперативникам, чтобы выяснить подоплеку преступления, а также установить убийцу и выйти на его след.

Как выяснилось, преступление совершил 44-летний мужчина и его 23-летняя знакомая. Мотив преступления - деньги и ценности убитого, необходимые для покупки наркотиков: подозреваемый давно и прочно "сидит на игле".

Сыщики узнали, что, убив владельца автомашины, парочка завладела и ключами от его квартиры. Сверившись с адресом, указанным в паспорте жертвы, мужчина и женщина наведались в его квартиру.

При обыске, произведенном сыщиками в доме подозреваемого, часть похищенных вещей была обнаружена и изъята.

Сейчас оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве, женщине - в квартирной краже.