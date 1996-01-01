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Антинаркотический пояс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежегодная оперативно-профилактическая операция "Территория безопасности"" стартовала в Приморье.

Наряду с органами наркоконтроля в операции принимают участие целый ряд подразделений Управления внутренних дел Приморского края, Департамент образования и науки администрации Приморского края, управление по работе с муниципальными учреждениями образования и управление по делам молодежи администрации г. Владивостока. Эта операция проводится по решению краевой антинаркотической комиссии и является очередным этапом мероприятий по созданию антинаркотического пояса безопасности вокруг образовательных учреждений, широкой профилактики наркомании среди учащихся и студентов.

В ходе операции совместные усилия сотрудников правоохранительных органов будут направлены на выявление и пресечение фактов распространения наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ как в самих учебных заведениях, так и в непосредственной близости от них. С привлечением кинологов и служебных собак будут обследованы учебные здания и подсобные постройки. Напомним, что в поле зрения наркополицейских попадут школы, вузы, лицеи, колледжи, техникумы, ПТУ, расположенные как в краевом центре, так и в отдаленных районах.

Так, в ходе прошлогодней аналогичной операции сотрудниками наркоконтроля было обследовано 354 средних, среднеспециальных и высших учебных заведений края. Выявлено 488 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ вблизи образовательных учреждений. Помимо этого, в ходе операции наркополицейские пресекли деятельность 24 наркопритонов и 120 точек сбыта наркотиков. За немедицинское потребление наркотиков и потребление наркотиков в общественных местах к административной ответственности было привлечено 216 человек. Операция "Территория безопасности"" продлится до 30 апреля.

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