Дело онкологов дошло до суда

Краевая прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере трех врачей Приморского краевого онкологического диспансера.

Как полагает следствие, заведующий хирургическим торакальным отделением Александр ПОЛЕЖАЕВ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр ДОЛГУНОВ и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезии и реанимации Николай СИЛИН под всевозможными предлогами вымогали деньги у своих пациентов, несмотря на то, что лечение больных, обратившихся в диспансер за помощью, оплачивается из Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

"Полежаев создал преступную группу, в которую вовлек Долгунова и Силина. Он предложил им путем обмана совершать хищения денежных средств пациентов хирургического торакального отделения, имевших направления на прохождение лечения, и их родственников, - говорится в сообщении прокуратуры. - Полежаев путем обмана вводил в заблуждение пациентов и создавал у них уверенность в том, что, если они не передадут деньги, проведение операции будет отложено, либо операция будет проведена некачественно неквалифицированным медицинским персоналом".

Затем зав. хирургическим отделением предлагал пациентам и их родственникам передать ему лично или Долгунову и Силину деньги в размере от 6 до 30 тысяч рублей.

Сумма зависела от материального состояния пациента и его родственников, а также от сложности назначенного лечения. Перед операцией он направлял потерпевших к анестезиологам Долгунову и Силину, которые убеждали пациентов в том, что за качественные медицинские услуги они должны заплатить.

Всего следствием доказано 18 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. За год расследования по делу допросили более 100 свидетелей и потерпевших. Объем документов составил 10 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Советского района.