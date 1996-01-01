УВД отчитается перед первореченцами

19 марта в 18.00 в школе № 42 по ул. Баляева, 38 состоится встреча с жителями Первореченского района с целью самоотчета участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних УВД по г. Владивостоку.

В мероприятии примут участие глава Первореченского района, депутат городской думы и руководство органов внутренних дел города и края. Гражданам, проживающим на улицах Луговой, Сабанеева, Руднева, Котельникова, Баляева, Марченко, Жигур, Военное шоссе, Аллилуева и Сельской, сотрудники милиции окажут юридическую помощь и консультацию по всем интересующим вопросам, а также предоставят отчет о проделанной работе по предотвращению и профилактике криминогенной ситуации в районе. На встречу приглашаются все желающие.